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, 'ı affetmiyor!

Giriş Tarihi: 28.09.2018 21:36 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 21:39
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, 'ı affetmiyor!
Alişan, Demet Akalın'ı affetmiyor!

Önceki gün 'ın 'Kesinlikle barışma söz konusu değil' açıklamasının ardından da 'Hâlâ bıraktığım yerde bir arpa boyu yol katetmemiş kayıp değil' dedi. İki ünlü arasındaki soğuk savaş sosyal medyadan bugün de sürdü.

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, 'ı affetmiyor!
Alişan, Demet Akalın'ı affetmiyor!

Bir dönem oldukça yakın arkadaş olan ile 2012 yılında kavga edip küsmüştü.

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, 'ı affetmiyor!
Alişan, Demet Akalın'ı affetmiyor!

Geçen haftalarda bir televizyon programında 'ın 'a zeytin dalı uzatması sonrası, barıştıkları öne sürülmüştü.

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, 'ı affetmiyor!
Alişan, Demet Akalın'ı affetmiyor!

'HÂLÂ BIRAKTIĞIM YERDE'

Bir takipçisi 'a, "'la barışmamana sevindim" diye yazdı.

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, 'ı affetmiyor!
Alişan, Demet Akalın'ı affetmiyor!

ise: 'Hayalim olsa barışmak gibi, ben uzatmamak için kestirip attım. O canlı yayın ve gazeteye konuştu. Hala bıraktığım yerde bir arpa yol katetmemiş, kayıp değil." cevabını verdi.

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, 'ı affetmiyor!
Alişan, Demet Akalın'ı affetmiyor!

'İÇİNDEKİ PİSLİK, FESATLIK HİÇBİR ZAMAN BİTMEMİŞ'

Bunun üzerine ise, da Instagram hikayesinden; 'İçindeki, kötülük, pislik, fesatlık hiçbir zaman bitmemiş. Hâlâ bıraktığım yerdesin' diye yazdı.

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, 'ı affetmiyor!
Alişan, Demet Akalın'ı affetmiyor!
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