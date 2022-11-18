Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:41
Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
12:10
Alişan eşi Buse Varol'a aşkını haykırdı! "İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım"
2018 yılında dünyaevine giren şarkıcı Alişan ile Buse Varol, geçen aylarda evliliklerinde kriz yaşamıştı. Alişan ve oyuncu Buse Varol çifti, eski mutlu günlerine döndü. Krizi aştıklarını yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren Alişan bugün sosyal medya hesabından eşiyle tanışmalarının 5. yıldönümünü kutladı. Alişan'ın Buse Varol ile paylaştığı romantik karesine ünlü isimlerden beğeni ve yorum yağdı.