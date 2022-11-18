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Haberler Galeri Alişan eşi Buse Varol'a aşkını haykırdı! "İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım"
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 12:10

Alişan eşi Buse Varol'a aşkını haykırdı! "İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım"

2018 yılında dünyaevine giren şarkıcı Alişan ile Buse Varol, geçen aylarda evliliklerinde kriz yaşamıştı. Alişan ve oyuncu Buse Varol çifti, eski mutlu günlerine döndü. Krizi aştıklarını yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren Alişan bugün sosyal medya hesabından eşiyle tanışmalarının 5. yıldönümünü kutladı. Alişan'ın Buse Varol ile paylaştığı romantik karesine ünlü isimlerden beğeni ve yorum yağdı.

Alişan eşi Buse Varol’a aşkını haykırdı! İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım

Alişan ve Buse Varol çifti, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliklerinden ise Burak ve Eliz adını verdikleri iki çocuğu bulunuyor.

Alişan eşi Buse Varol’a aşkını haykırdı! İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın Temmuz 2021'deki ölümünden sonra toparlanmakta zorlanmıştı.

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Alişan eşi Buse Varol’a aşkını haykırdı! İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım

Bu durum eşi Buse Varol'u da etkilemeye başlayınca kriz çıkmıştı.

Alişan eşi Buse Varol’a aşkını haykırdı! İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım

Ünlü şarkıcı Alişan ile 2 çocuğunun annesi Buse Varol'un boşanacakları iddia edilmişti.

Alişan eşi Buse Varol’a aşkını haykırdı! İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım

Mutlu yuvalarının üzerinde kara bulutlar dolaşan çift, bir hafta önce boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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