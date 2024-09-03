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Haberler Galeri Aliye Rona Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınını canlandırıyordu! Aliye Rona ünlü oyuncunun halası çıktı!
Giriş Tarihi: 03.09.2024 18:39 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 18:39

Aliye Rona Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınını canlandırıyordu! Aliye Rona ünlü oyuncunun halası çıktı!

Ünlü oyuncu Aliye Rona, Türk sinemasının uzun süre değişmez isimlerinden biri oldu. Aliye Rona, Yeşilçam'da çilekeş, direnen, dikbaşlı, hakkını hukukunu arayan, kavgacı, töreci köylü kadınını canlandırdı. 1996 yılında beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu, hayatını kaybetmişti. Çok değerli başyapıtlar bırakan Aliye Rona, çok ünlü ve bilindik bir oyuncunun da halası çıktı!

Aliye Rona Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınını canlandırıyordu! Aliye Rona ünlü oyuncunun halası çıktı!

Yeşilçam'ın yıldız ismi Aliye Rona, yarım asırlık sanat hayatı boyunca 204 filmde rol aldı. Yılanların Öcü, Kuma, Kınalı Yapıncak, Şabaniye, Yürek Yarası gibi unutulmaz filmlerle hafızalara kazınmıştı.

Aliye Rona Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınını canlandırıyordu! Aliye Rona ünlü oyuncunun halası çıktı!

Aliye Rona, 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşama veda etmişti. Ömrünün son yıllarında sağ tarafına felç inen ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Rona, Pendik'te bulunan bir huzur evinde kalıyordu. Bu huzur evinde yaşanan sağlık ve şiddet olayları televizyon haberlerinde gündeme gelmiş ve Aliye Rona burada kötü bir halde bulunmuştu.

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Aliye Rona Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınını canlandırıyordu! Aliye Rona ünlü oyuncunun halası çıktı!

"Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak"

Yine bu huzureviyle ilgili haberler sırasında son isteğinin "Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak" olduğunu belirtmişti

.29 Ağustos 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat eden sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.

Aliye Rona Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınını canlandırıyordu! Aliye Rona ünlü oyuncunun halası çıktı!

Usta oyuncu Aliye Rona'nın yeğeni de şimdilerde çok ünlü bir oyuncu.

Aliye Rona Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınını canlandırıyordu! Aliye Rona ünlü oyuncunun halası çıktı!

Rona'nın ünlü yeğeni Çılgın Bediş, Baskül Ailesi ve Kaygısızlar gibi hafızalarda yer edinen dizilerde boy gösteren Çiçek Dilligil.

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