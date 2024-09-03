Giriş Tarihi: 03.09.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
18:39
Aliye Rona Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınını canlandırıyordu! Aliye Rona ünlü oyuncunun halası çıktı!
Ünlü oyuncu Aliye Rona, Türk sinemasının uzun süre değişmez isimlerinden biri oldu. Aliye Rona, Yeşilçam'da çilekeş, direnen, dikbaşlı, hakkını hukukunu arayan, kavgacı, töreci köylü kadınını canlandırdı. 1996 yılında beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu, hayatını kaybetmişti. Çok değerli başyapıtlar bırakan Aliye Rona, çok ünlü ve bilindik bir oyuncunun da halası çıktı!