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Haberler Galeri Alman DW Uzman Psikolog Zeynep Selvili'nin Filistin paylaşımlarını hazmedemedi: Belgesel projesinden çıkarttı!
Giriş Tarihi: 08.10.2024 00:13 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 00:45

Alman DW Uzman Psikolog Zeynep Selvili'nin Filistin paylaşımlarını hazmedemedi: Belgesel projesinden çıkarttı!

Alman DW'nin yayın kanalı +90 için iki bağımsız sinemacının yapacağı belgeselde 'uzman' olarak yer alması planlanan Uzman Psikolog Zeynep Selvili'ye antisemitik suçlaması yapıldı. Alman DW Filistin paylaşımlarını hazmedemediği Selvili'nin projede yer almasını da engelledi. Selvili, "Filistin halkı için insani bir refleksle yaptığım ve paylaştığım hiçbir şey antisemitik değildir. Yalnız ve yalnızca barış ve ateşkesten yana olup Filistin'e özgürlük çağrısı yapan biri olarak sizden derhal bir açıklama ve hatta bir özür bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Alman DW Uzman Psikolog Zeynep Selvili’nin Filistin paylaşımlarını hazmedemedi: Belgesel projesinden çıkarttı!

Alman DW'den skandal bir tutum geldi. Alman DW, Uzman Psikolog Zeynep Selvili Batuk'un Filistin'e destek paylaşımlarını hazmemedi. +90 kanalında yayınlanacak belgeselde uzman olarak yer almasını engelledi.

Alman DW Uzman Psikolog Zeynep Selvili’nin Filistin paylaşımlarını hazmedemedi: Belgesel projesinden çıkarttı!

"BAZI GÖNDERİLERİMİN DW TARAFINDAN ANTİSEMİTİK BULUNABİLECEĞİYMİŞ..."

Uzman Psikolog Batuk ise yaşadıklarını sosyal medyada şu şekilde anlattı, "+90 kanalına, iki bağımsız sinemacı tarafından yas üzerine bir belgesel çekilecekti. Beni arayıp uzman olarak bu belgeselde yer almak isteyip istemediğimi sordular ve ben de büyük bir mutlulukla kabul ettim. Fakat ne yazık ki +90 beni projesinde istememiş. Nedeni de bazı gönderilerimin DW tarafından antisemitik bulunabileceğiymiş. Size buradan sesleniyorum +90, benim tek bir tane antisemitik gönderimi önüme koyun. Koyamazsınız. Çünkü ben ırkçı değilim"

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Alman DW Uzman Psikolog Zeynep Selvili’nin Filistin paylaşımlarını hazmedemedi: Belgesel projesinden çıkarttı!

"PAYLAŞTIĞIM HİÇBİR ŞEY ANTİSEMİTİK DEĞİLDİR"

İkinci paylaşımında psikolog, "Tam 1 senedir katledilen Filistin halkı için insani bir refleksle yaptığım ve paylaştığım hiçbir şey antisemitik değildir. Yalnız ve yalnızca barış ve ateşkesten yana olup Filistin'e özgürlük çağrısı yapan biri olarak sizden derhal bir açıklama ve hatta bir özür bekliyorum. Fakat bilin ki, bu saatten sonra isteseniz de sizinle çalışmayacağım, içeriklerinizi izlemeyecek ve paylaşmayacağım"

Alman DW Uzman Psikolog Zeynep Selvili’nin Filistin paylaşımlarını hazmedemedi: Belgesel projesinden çıkarttı!

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA DEK HİÇBİRİMİZ ÖZGÜR DEĞİLİZ"

Ayrıca Batuk, "Fakat bilin ki, bu saatten sonra isteseniz de sizinle çalışmayacağım, içeriklerinizi izlemeyecek ve paylaşmayacağım. Azınlık haklarını savunuyorsunuz, sesi olmayanların sesi olmak için çalışıyorsunuz sanıyordum. Yanılmışım. Şunu unutmayın: Filistin özgür olana dek hiçbirimiz özgür değiliz" ifadelerini kullandı.

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