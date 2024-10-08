Giriş Tarihi: 08.10.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
00:45
Alman DW Uzman Psikolog Zeynep Selvili'nin Filistin paylaşımlarını hazmedemedi: Belgesel projesinden çıkarttı!
Alman DW'nin yayın kanalı +90 için iki bağımsız sinemacının yapacağı belgeselde 'uzman' olarak yer alması planlanan Uzman Psikolog Zeynep Selvili'ye antisemitik suçlaması yapıldı. Alman DW Filistin paylaşımlarını hazmedemediği Selvili'nin projede yer almasını da engelledi. Selvili, "Filistin halkı için insani bir refleksle yaptığım ve paylaştığım hiçbir şey antisemitik değildir. Yalnız ve yalnızca barış ve ateşkesten yana olup Filistin'e özgürlük çağrısı yapan biri olarak sizden derhal bir açıklama ve hatta bir özür bekliyorum." açıklamasını yaptı.