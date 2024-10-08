Alman DW Uzman Psikolog Zeynep Selvili’nin Filistin paylaşımlarını hazmedemedi: Belgesel projesinden çıkarttı!

"BAZI GÖNDERİLERİMİN DW TARAFINDAN ANTİSEMİTİK BULUNABİLECEĞİYMİŞ..."

Uzman Psikolog Batuk ise yaşadıklarını sosyal medyada şu şekilde anlattı, "+90 kanalına, iki bağımsız sinemacı tarafından yas üzerine bir belgesel çekilecekti. Beni arayıp uzman olarak bu belgeselde yer almak isteyip istemediğimi sordular ve ben de büyük bir mutlulukla kabul ettim. Fakat ne yazık ki +90 beni projesinde istememiş. Nedeni de bazı gönderilerimin DW tarafından antisemitik bulunabileceğiymiş. Size buradan sesleniyorum +90, benim tek bir tane antisemitik gönderimi önüme koyun. Koyamazsınız. Çünkü ben ırkçı değilim"