Giriş Tarihi: 18.12.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 08:40

‘Altın Kafes’in yıldızı Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 'Altın Kafes'in yıldızı Ebru Cündübeyoğlu 2003 yılında evlendiği Güçlü Mete ile sessiz sedasız boşanmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Mete de kameralardan uzak büyüdü. 48 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru Mete şimdilerde 17 yaşında. Annesi Ebru Cündübeyoğlu ile objektiflere poz veren Duru Mete güzelliğiyle hayran bırakmıştı. İşte unutulmaz dizilere adını yazdıran Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru ve sizin için derlediğimiz merak edilen ünlülerin çocukları...