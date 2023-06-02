Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Alyansını fırlatıp attı! Kadir Doğulu’nun ihanetiyle sarsılan Neslihan Atagül gözyaşlarına boğuldu!
Giriş Tarihi: 02.06.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 10:16

Alyansını fırlatıp attı! Kadir Doğulu’nun ihanetiyle sarsılan Neslihan Atagül gözyaşlarına boğuldu!

Son dönemde sürekli gümde olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. 30 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun şok görüntülerinin ardından çıkan "Eşinin başka kadınla ilişkisini bildiği halde susuyor dedikodularına kulak tıkamıştı... Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından eşine sahip çıkan Neslihan Atagül, iddiaya göre geçtiğimiz gece bir mekanda gözyaşlarına boğuldu. Güzel oyuncu, öfkeli bir şekilde evlilik alyansını da yere fırlattı.

Alyansını fırlatıp attı! Kadir Doğulu’nun ihanetiyle sarsılan Neslihan Atagül gözyaşlarına boğuldu!

Magazin dünyası bu son dakika gelişmesini konuşuyor! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinden yeni haber... Doğulu'nun Nisan ayında Çeşme'deki bir barda iki kadınla samimi görüntülerinin gündeme gelmesiyle manşetlerden düşmeyen ikili, evliliklerinde 'devam' kararı almıştı.

Alyansını fırlatıp attı! Kadir Doğulu’nun ihanetiyle sarsılan Neslihan Atagül gözyaşlarına boğuldu!

Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken güzel oyuncu da "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alyansını fırlatıp attı! Kadir Doğulu’nun ihanetiyle sarsılan Neslihan Atagül gözyaşlarına boğuldu!

Takvim'in haberine göre; Bu skandalın ardından yakaladıkları popülerliği fırsata çevirip reklam ücretlerini de 10 milyon TL'ye çıkarttıkları konuşulan ünlü çift, kısa süre önce yeni bir kriz yaşadı.

Alyansını fırlatıp attı! Kadir Doğulu’nun ihanetiyle sarsılan Neslihan Atagül gözyaşlarına boğuldu!

BOŞANMA KARARI ALDI

İddiaya göre; geçtiğimiz gece kız arkadaşlarıyla görüntülenen Neslihan Atagül, gittikleri mekanda gözyaşlarına boğuldu.

Alyansını fırlatıp attı! Kadir Doğulu’nun ihanetiyle sarsılan Neslihan Atagül gözyaşlarına boğuldu!

Hatta bir ara parmağındaki yüzüğü yere fırlattığı iddia edilen Neslihan Atagül'ü kız arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

SON DAKİKA