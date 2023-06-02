Giriş Tarihi: 02.06.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 10:16

Alyansını fırlatıp attı! Kadir Doğulu’nun ihanetiyle sarsılan Neslihan Atagül gözyaşlarına boğuldu!

Son dönemde sürekli gümde olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. 30 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun şok görüntülerinin ardından çıkan "Eşinin başka kadınla ilişkisini bildiği halde susuyor dedikodularına kulak tıkamıştı... Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından eşine sahip çıkan Neslihan Atagül, iddiaya göre geçtiğimiz gece bir mekanda gözyaşlarına boğuldu. Güzel oyuncu, öfkeli bir şekilde evlilik alyansını da yere fırlattı.