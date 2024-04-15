Giriş Tarihi: 15.04.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
08:34
"Ana kraliçe Şallı" Ebru Şallı anne ve ablası ile karelerini paylaştı gören hayran kaldı! "Üçü de birbirinden güzel"
Deneyimli manken Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Ünlü manken Ebru Şallı'nın annesi ve ablası Funda Şallı ile kareleri hayran bıraktı. 3.6 milyon takipçili kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Ebru Şallı bayramda oğlu Beren ve sevgilisi Laçin Terlemez ile karelerini paylaşan Ebru Şallı son olarak ise anne ve ablası ile pozlarıyla adeta düşman çatlattı. "Üçü de birbirinden güzel" yorumları yağan Ebru Şallı'nın anne ve ablası ile pozları ilgi odağı oldu. İşte "Ana kraliçe Şallı" notu ile paylaştığı Ebru Şallı'nın annesi ve ablası...