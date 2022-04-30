Angelina Jolie’den flaş ziyaret! Angelina Jolie Lviv’de!

Giriş Tarihi: 30.04.2022 22:49 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 22:49

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie'den sürpriz ziyaret! Angelina Jolie, Ukrayna'nın Lviv kentine geldi. Maya Pidhorodetska isimli bir sosyal medya kullanıcısı, sade kıyafeti ve sırt çantasıyla Jolie'nin Lviv'deki bir kafede hayranları ile sohbet ettiği anlara ait görüntüsünü paylaşarak, "Özel bir şey yok. Sadece Lviv. Kahve içmeye geldim. İşte Angelina Jolie. Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor" ifadelerini kullandı. Jolie, kendini görüntüleyen Pidhorodetska'nın kamerasına el sallamayı da ihmal etmedi. İşte ayrıntılar!