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Haberler Galeri Angelina Jolie’den flaş ziyaret! Angelina Jolie Lviv’de!
Giriş Tarihi: 30.04.2022 22:49 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 22:49

Angelina Jolie’den flaş ziyaret! Angelina Jolie Lviv’de!

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie'den sürpriz ziyaret! Angelina Jolie, Ukrayna'nın Lviv kentine geldi. Maya Pidhorodetska isimli bir sosyal medya kullanıcısı, sade kıyafeti ve sırt çantasıyla Jolie'nin Lviv'deki bir kafede hayranları ile sohbet ettiği anlara ait görüntüsünü paylaşarak, "Özel bir şey yok. Sadece Lviv. Kahve içmeye geldim. İşte Angelina Jolie. Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor" ifadelerini kullandı. Jolie, kendini görüntüleyen Pidhorodetska'nın kamerasına el sallamayı da ihmal etmedi. İşte ayrıntılar!

Angelina Jolie’den flaş ziyaret! Angelina Jolie Lviv’de!

Angelina Jolie'den sürpriz ziyaret!

Angelina Jolie’den flaş ziyaret! Angelina Jolie Lviv’de!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ediyor.

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Angelina Jolie’den flaş ziyaret! Angelina Jolie Lviv’de!

Birçok bu sürede siyasetçi, aktör ve aktris Ukrayna'ya olan desteğini açıkça belli etti.

Angelina Jolie Lviv'de | Video

Angelina Jolie’den flaş ziyaret! Angelina Jolie Lviv’de!

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie Ukrayna'nın Lviv kentine geldi.

Angelina Jolie’den flaş ziyaret! Angelina Jolie Lviv’de!

Maya Pidhorodetska isimli bir sosyal medya kullanıcısı, sade kıyafeti ve sırt çantasıyla Jolie'nin Lviv'deki bir kafede hayranları ile sohbet ettiği anlara ait görüntüsünü paylaştı.

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