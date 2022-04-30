Video Haber Angelina Jolie Lviv’de | Video
Angelina Jolie Lviv’de | Video

Angelina Jolie Lviv’de | Video

30.04.2022 | 21:40

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Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie Ukrayna’nın Lviv kentine geldi.

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