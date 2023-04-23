Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Anne-kızın bayram pozu büyüledi! Emine Ün'ün kızı Duru Kınay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!
Giriş Tarihi: 23.04.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 14:54

Anne-kızın bayram pozu büyüledi! Emine Ün'ün kızı Duru Kınay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Sosyal medya Emine Ün ile kızı Duru'nun bayram pozunu konuştu! Bir dönem dizilerin aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün son olarak kızı Duru ile bayram pozunu paylaştı. Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru ile benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Bayramda soluğu Bodrum'da alan Emine Ün'ün kızı Duru'nun güzelliği sosyal medya takipçilerinin yorumlarına yansıdı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile anne-kız pozu...

Anne-kızın bayram pozu büyüledi! Emine Ün’ün kızı Duru Kınay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Anne-kızın bayram pozu büyüledi! Emine Ün’ün kızı Duru Kınay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anne-kızın bayram pozu büyüledi! Emine Ün’ün kızı Duru Kınay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Emine Ün son olarak kızı Duru ile pozunu paylaştı. 18 yaşındaki kızı Duru, güzelliğiyle hayran bıraktı.

Anne-kızın bayram pozu büyüledi! Emine Ün’ün kızı Duru Kınay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Bodrum'dan paylaşımlarda bulunan Emine Ün'ün paylaşımları ilgi ile takip edilirken oyuncunun takipçileri kızının güzelliğiyle bir kez daha büyülendi.

Anne-kızın bayram pozu büyüledi! Emine Ün’ün kızı Duru Kınay güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile anne-kız pozu...

SON DAKİKA