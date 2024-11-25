Giriş Tarihi: 25.11.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024
13:49
Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz'i yakın arkadaşı Şükran Ovalı ziyaret etti! "Kavuştuk canımla"
Yeni evli çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapan Pınar Deniz, son olarak eski rol arkadaşı Şükran Ovalı ile paylaşım yaptı. Erkek bebek bekleyen güzel oyuncunun karnı burnunda hali sosyal medyada gündem oldu. Pınar Deniz'e "Annelik sana çok yakışmış" yorumları yağdı.