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Haberler Galeri Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz'i yakın arkadaşı Şükran Ovalı ziyaret etti! "Kavuştuk canımla"
Giriş Tarihi: 25.11.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:49

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz'i yakın arkadaşı Şükran Ovalı ziyaret etti! "Kavuştuk canımla"

Yeni evli çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapan Pınar Deniz, son olarak eski rol arkadaşı Şükran Ovalı ile paylaşım yaptı. Erkek bebek bekleyen güzel oyuncunun karnı burnunda hali sosyal medyada gündem oldu. Pınar Deniz'e "Annelik sana çok yakışmış" yorumları yağdı.

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz’i yakın arkadaşı Şükran Ovalı ziyaret etti! Kavuştuk canımla

Taze anne Pınar Deniz ile yakın arkadaşı Şükran Ovalı sosyal medyadan paylaşım yaptı. Pınar Deniz'e takipçilerinden yorum yağdı.

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz’i yakın arkadaşı Şükran Ovalı ziyaret etti! Kavuştuk canımla

Çiçeği burnunda çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çok yakında çekirdek aile olacak.

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Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz’i yakın arkadaşı Şükran Ovalı ziyaret etti! Kavuştuk canımla

Erkek bebek bekleyen ve oğullarını kucaklarına almak için gün sayan Pınar Deniz - Kaan Yıldırım çiftinin hayranları da bu serici merakla takip ediyor.

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz’i yakın arkadaşı Şükran Ovalı ziyaret etti! Kavuştuk canımla

Sosyal medya hesaplarından gelecek yeni kareleri iple çeken takipçileri Pınar Deniz'in büyüyen karnı ile verdiği poza beğeni yağdırdı.

Anne olmak için gün sayan Pınar Deniz’i yakın arkadaşı Şükran Ovalı ziyaret etti! Kavuştuk canımla

Pınar Deniz, Etiler'de görüntülendi. Erkek bebek dünyaya getirecek Deniz, "Erkek ismi zormuş. Tavsiyeniz var mı?" diyerek, gazetecilere sordu.

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