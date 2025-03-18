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Giriş Tarihi: 18.03.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:08

Anne olmaya gün sayıyor... Şarkıcı Karsu hamilelik pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı! Düştüğü not kalpleri yumuşattı...

Şarkıcı Karsu, 2022 yılında evlendiği eşi Mike Schrama ile birlikte ebeveyn olmaya hazırlanıyor. İlk kez anne olmanın heyecanını tadacak olan Karsu, doğacak bebeğiyle yeni bir hayatın kapılarını aralamaya çok yakın. Geçtiğimiz aylarda hamilelik haberini sevenleriyle paylaşan Karsu, bu özel dönemi büyük bir mutluluk ve heyecan içinde geçiriyor. Eşi Mike Schrama ile birlikte, bebeklerinin gelişini sabırsızlıkla bekleyen Karsu, son olarak sosyal medya hesabında hamilelik pozlarını paylaştı. Güzel şarkıcı düştüğü notla da takipçilerinin kalplerini yumuşattı.

Anne olmaya gün sayıyor... Şarkıcı Karsu hamilelik pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı! Düştüğü not kalpleri yumuşattı...

Şarkıcı Karsu Dönmez, 2022'nin Eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifi kabul etmişti.

Anne olmaya gün sayıyor... Şarkıcı Karsu hamilelik pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı! Düştüğü not kalpleri yumuşattı...

Ardından davul zurnalı bir düğünle geçtiğimiz temmuz ayında dünyaevine girmişti.

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Anne olmaya gün sayıyor... Şarkıcı Karsu hamilelik pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı! Düştüğü not kalpleri yumuşattı...

Düğününde evinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Karsu, Mike Schrama ile Türk adetlerine uygun düğün yapmıştı.

Anne olmaya gün sayıyor... Şarkıcı Karsu hamilelik pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı! Düştüğü not kalpleri yumuşattı...

Rüya gibi bir düğünle evlenen ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu açıklamıştı.

Anne olmaya gün sayıyor... Şarkıcı Karsu hamilelik pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı! Düştüğü not kalpleri yumuşattı...

Karsu Dönmez, paylaşımına "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" notunu düşmüştü.