Giriş Tarihi: 18.03.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
16:08
Anne olmaya gün sayıyor... Şarkıcı Karsu hamilelik pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı! Düştüğü not kalpleri yumuşattı...
Şarkıcı Karsu, 2022 yılında evlendiği eşi Mike Schrama ile birlikte ebeveyn olmaya hazırlanıyor. İlk kez anne olmanın heyecanını tadacak olan Karsu, doğacak bebeğiyle yeni bir hayatın kapılarını aralamaya çok yakın. Geçtiğimiz aylarda hamilelik haberini sevenleriyle paylaşan Karsu, bu özel dönemi büyük bir mutluluk ve heyecan içinde geçiriyor. Eşi Mike Schrama ile birlikte, bebeklerinin gelişini sabırsızlıkla bekleyen Karsu, son olarak sosyal medya hesabında hamilelik pozlarını paylaştı. Güzel şarkıcı düştüğü notla da takipçilerinin kalplerini yumuşattı.