Ahu Sungur ile Suat Sungur’un oğlu 20 yaşında bir delikanlı oldu! Duvar lakaplı Ege basketboldaki başarısıyla takdir topluyor...

'Adını Feriha Koydum', 'O Hayat Benim' gibi dizilerde rol alan Ahu Sungur, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile nikah masasına oturmuştu. Çİft evlendikten üç yıl sonra oğullarını kucaklarına aldı.