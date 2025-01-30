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Haberler Galeri Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu 20 yaşında bir delikanlı oldu! Duvar lakaplı Ege basketboldaki başarısıyla takdir topluyor...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:08

Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu 20 yaşında bir delikanlı oldu! Duvar lakaplı Ege basketboldaki başarısıyla takdir topluyor...

Ahu Sungur, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile hayatını birleştirdi. Oyuncu çift 2005 yılında da ilk çocuklarını kucaklarına aldı. 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin oğulları Ege şimdilerde 20 yaşında bir delikanlı oldu. Basketbol ile ilgilenen Ege Sungur basketboldaki başarısıyla takdir topluyor. İşte ünlü çiftin biricik oğulları Ege...

Ahu Sungur ile Suat Sungur’un oğlu 20 yaşında bir delikanlı oldu! Duvar lakaplı Ege basketboldaki başarısıyla takdir topluyor...

'Adını Feriha Koydum', 'O Hayat Benim' gibi dizilerde rol alan Ahu Sungur, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile nikah masasına oturmuştu. Çİft evlendikten üç yıl sonra oğullarını kucaklarına aldı.

Ahu Sungur ile Suat Sungur’un oğlu 20 yaşında bir delikanlı oldu! Duvar lakaplı Ege basketboldaki başarısıyla takdir topluyor...

Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Avni' rolüyle hafızalara kazınan Suat Sungur ile eşi Ahu Sungur Sungur çifti 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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Ahu Sungur ile Suat Sungur’un oğlu 20 yaşında bir delikanlı oldu! Duvar lakaplı Ege basketboldaki başarısıyla takdir topluyor...

Sanatçılar Ahu Sungur'la Suat Sungur'un biricik oğulları Ege büyüdü, genç bir delikanlı oldu.

Ahu Sungur ile Suat Sungur’un oğlu 20 yaşında bir delikanlı oldu! Duvar lakaplı Ege basketboldaki başarısıyla takdir topluyor...

"DUVAR" LAKAPLI EGE AVRUPA'NIN RADARINDA

Çiftin oğulları Ege Yücel Sungur, basketbol sporundaki yeteneğiyle Avrupa'da adından söz ettiriyor.

Ahu Sungur ile Suat Sungur’un oğlu 20 yaşında bir delikanlı oldu! Duvar lakaplı Ege basketboldaki başarısıyla takdir topluyor...

Basketbolcu genç, çocukluğundan beri 'Duvar' lakabıyla anılıyordu.

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