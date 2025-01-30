Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
16:08
Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu 20 yaşında bir delikanlı oldu! Duvar lakaplı Ege basketboldaki başarısıyla takdir topluyor...
Ahu Sungur, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile hayatını birleştirdi. Oyuncu çift 2005 yılında da ilk çocuklarını kucaklarına aldı. 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin oğulları Ege şimdilerde 20 yaşında bir delikanlı oldu. Basketbol ile ilgilenen Ege Sungur basketboldaki başarısıyla takdir topluyor. İşte ünlü çiftin biricik oğulları Ege...