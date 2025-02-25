Giriş Tarihi: 25.02.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
18:28
Annesi market camında gördüğü ilana oğlu için başvurdu! Sarı saçlı mavi gözlü oğlunun bir anda talihi döndü! Şimdi Türkiye’nin en yakışıklı jönü!
Yıl 1983…Henüz bebekken mavi gözleri ve sarı saçlarıyla fotoğraflarda bile öne çıkmıştı… O şimdilerde Türkiye'nin en yakışıklı ve en ünlü aktörlerinden biri olarak anılıyor. Hatta oyunculuğu ve karizmasıyla genç kızların da sevgilisi… İşte fotoğrafta kim olduğunu tahmin bile edemeyeceğin o ünlü isim!