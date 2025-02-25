Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Annesi market camında gördüğü ilana oğlu için başvurdu! Sarı saçlı mavi gözlü oğlunun bir anda talihi döndü! Şimdi Türkiye’nin en yakışıklı jönü!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 18:28 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 18:28

Annesi market camında gördüğü ilana oğlu için başvurdu! Sarı saçlı mavi gözlü oğlunun bir anda talihi döndü! Şimdi Türkiye’nin en yakışıklı jönü!

Yıl 1983…Henüz bebekken mavi gözleri ve sarı saçlarıyla fotoğraflarda bile öne çıkmıştı… O şimdilerde Türkiye'nin en yakışıklı ve en ünlü aktörlerinden biri olarak anılıyor. Hatta oyunculuğu ve karizmasıyla genç kızların da sevgilisi… İşte fotoğrafta kim olduğunu tahmin bile edemeyeceğin o ünlü isim!

Annesi market camında gördüğü ilana oğlu için başvurdu! Sarı saçlı mavi gözlü oğlunun bir anda talihi döndü! Şimdi Türkiye’nin en yakışıklı jönü!

Kimi Karadenizli, kimi Balkan göçmeni, kimi de Kırım Türklerinden olduğunu iddia ediyordu. Sarı saçları ve mavi gözleriyle henüz bebekken fotoğraflarda ilgi toplayan bu minik erkek çocuğu sizce kim?

Annesi market camında gördüğü ilana oğlu için başvurdu! Sarı saçlı mavi gözlü oğlunun bir anda talihi döndü! Şimdi Türkiye’nin en yakışıklı jönü!

27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Annesi market camında gördüğü ilana oğlu için başvurdu! Sarı saçlı mavi gözlü oğlunun bir anda talihi döndü! Şimdi Türkiye’nin en yakışıklı jönü!

Şimdilerin en yakışıklı ve ünlü aktörü olarak anılan bu isim Boşnak kökenli olan bir aileden Adanalı bir babadan ve Edirneli bir anneden doğdu.

Annesi market camında gördüğü ilana oğlu için başvurdu! Sarı saçlı mavi gözlü oğlunun bir anda talihi döndü! Şimdi Türkiye’nin en yakışıklı jönü!

Ünlü oyuncunun çocukluk yılları; ilk ve orta öğretim yılları Adana'da geçti.

Annesi market camında gördüğü ilana oğlu için başvurdu! Sarı saçlı mavi gözlü oğlunun bir anda talihi döndü! Şimdi Türkiye’nin en yakışıklı jönü!

Oyuncunun Adana'da eğitimi devam ederken 1997 yılında babasının kalp ameliyatı nedeniyle İstanbul'a taşınmak zorunda kaldılar. Bu nedenle aktör, İstanbul Kalamış Lisesi'nde eğitimini tamamladı.

SON DAKİKA