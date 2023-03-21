Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde güzelliğiyle büyülüyor!

Giriş Tarihi: 21.03.2023 06:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
06:53
Tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü iki ismin kızı olan Melek Zübeyde Akkaş anne ve babasının aksine ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyan birçok kişi şaşırıyor. Eşi ve çocuklarıyla şöhretten uzak bir yaşamı olan Melek Zübeyde Akkaş son olarak erkek kardeşi Savaş Zafer'in düğününde ortaya çıkmıştı. Daha önce de kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününe katılan Melek Zübeyde güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağmıştı. İşte Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde...