Giriş Tarihi: 01.12.2022 06:39
Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
06:43
Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!
Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününde görüntülenmişti. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Tatlıses son olarak annesi Perihan Savaş'ın paylaşımı ile gündem olmuştu. Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.