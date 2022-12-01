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Haberler Galeri Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 01.12.2022 06:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 06:43

Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününde görüntülenmişti. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Tatlıses son olarak annesi Perihan Savaş'ın paylaşımı ile gündem olmuştu. Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.

Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor.

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Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.

Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!

Perihan Savaş geçtiğimiz aylarda 38 yaşına basan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.

Annesi Perihan Savaş babası İbrahim Tatlıses! Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!

Perihan Savaş'ın 'Canım kuzum seni çok seviyorum, gururum Allah'ım seni, evlatlarını, eşini korusun. İyi ki doğdun iyi ki' sözleri ilgi odağı olmuştu.

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