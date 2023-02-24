Giriş Tarihi: 24.02.2023 19:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 19:38

Annesini en son 3 yaşında görmüştü! 16 yıl sonra annesine Esra Erol’da kavuştu!

ATV'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da' bu hafta bir mucize daha gerçek oldu. Türkiye'nin gündemine bir anda oturan olayda Bayram, annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. En son 3 yaşındayken annesini gördüğünü belirten Bayram'a Esra Erol ve ekibi kucak açtı. Ünlü sunucu ve ekibinin çalışmaları sonucu Bayram, annesi Bedriye'ye 16 yıl sonra canlı yayında kavuştu. Mucizeyi gerçekleştiren ünlü sunucu, programda anne ve oğlunun birlikte yaşayıp yaşamayacağına da açıklık getirdi. İşte Esra Erol'da 16 yıl sonra gerçekleşen o mucize!