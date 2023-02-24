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Haberler Galeri Annesini en son 3 yaşında görmüştü! 16 yıl sonra annesine Esra Erol’da kavuştu!
Giriş Tarihi: 24.02.2023 19:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 19:38

Annesini en son 3 yaşında görmüştü! 16 yıl sonra annesine Esra Erol’da kavuştu!

ATV'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da' bu hafta bir mucize daha gerçek oldu. Türkiye'nin gündemine bir anda oturan olayda Bayram, annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. En son 3 yaşındayken annesini gördüğünü belirten Bayram'a Esra Erol ve ekibi kucak açtı. Ünlü sunucu ve ekibinin çalışmaları sonucu Bayram, annesi Bedriye'ye 16 yıl sonra canlı yayında kavuştu. Mucizeyi gerçekleştiren ünlü sunucu, programda anne ve oğlunun birlikte yaşayıp yaşamayacağına da açıklık getirdi. İşte Esra Erol'da 16 yıl sonra gerçekleşen o mucize!

Annesini en son 3 yaşında görmüştü! 16 yıl sonra annesine Esra Erol’da kavuştu!

ATV'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programı Esra Erol'da bu hafta duygu dolu anlar yaşandı.

Annesini en son 3 yaşında görmüştü! 16 yıl sonra annesine Esra Erol’da kavuştu!

Her hafta Türkiye'nin gündemini belirleyen programda bu hafta Bayram'ın konusu ele alındı.

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Annesini en son 3 yaşında görmüştü! 16 yıl sonra annesine Esra Erol’da kavuştu!

Annesini bulmak istediğini dile getiren Bayram'a Esra Erol ve ekibi yardımcı oldu.

Annesini en son 3 yaşında görmüştü! 16 yıl sonra annesine Esra Erol'da kavuştu! | Video

Annesini en son 3 yaşında görmüştü! 16 yıl sonra annesine Esra Erol’da kavuştu!

ANNEANNESİ VE DAYISI ENGEL OLDU

3 yaşından itibaren annesini görmediğini ve kendisine babaannesinin baktığını dile getiren Bayram, anneannesi ve dayısının annesini bulmaması için engellediğini söyledi.

Annesini en son 3 yaşında görmüştü! 16 yıl sonra annesine Esra Erol’da kavuştu!

"GÖNDERMEYECEĞİM"

Canlı yayına bağlanan Bayram'ın anneannesi, "Onu ben doğurdum, ben büyüttüm ben! Göndermeyeceğim" dedi.

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