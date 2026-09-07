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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...
Giriş Tarihi: 07.09.2026 15:21
Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...
Hem güçlü sesi hem de geçirdiği büyük değişimle adından sıkça söz ettiren Işın Karaca, bu kez sahne performansının yanı sıra özel hayatıyla gündeme geldi. Yoğun konser maratonuna ara vermeden devam eden ünlü şarkıcıyı son sahnesinde eşi Can Yapıcıoğlu ve 15 yaşındaki kızı Mia yalnız bırakmadı. Konser sonrası ailesiyle kuliste objektif karşısına geçen Karaca'nın paylaşımında en çok dikkat çeken detay ise kızı oldu. Gözlerden uzak büyüyen ve belirgin şekilde uzayarak annesinin boyuna ulaşan Mia, son görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.