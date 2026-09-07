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Giriş Tarihi: 07.09.2026 15:21

Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

Hem güçlü sesi hem de geçirdiği büyük değişimle adından sıkça söz ettiren Işın Karaca, bu kez sahne performansının yanı sıra özel hayatıyla gündeme geldi. Yoğun konser maratonuna ara vermeden devam eden ünlü şarkıcıyı son sahnesinde eşi Can Yapıcıoğlu ve 15 yaşındaki kızı Mia yalnız bırakmadı. Konser sonrası ailesiyle kuliste objektif karşısına geçen Karaca'nın paylaşımında en çok dikkat çeken detay ise kızı oldu. Gözlerden uzak büyüyen ve belirgin şekilde uzayarak annesinin boyuna ulaşan Mia, son görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

Son dönemde verdiği kilolar ve geçirdiği büyük fiziksel değişimle adından sıkça söz ettiren Işın Karaca, hem özel hayatı hem de sahne çalışmalarıyla magazin basınının odağında yer almaya devam ediyor.

Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

2023 yılında uzun süredir birlikte olduğu Can Yapıcıoğlu ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, yoğun konser temposunda eşinin desteğini de yanından eksik etmiyor.

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

KONSER KULİSİNDE AİLE BULUŞMASI

Müzik çalışmalarına ara vermeden devam eden başarılı sanatçıyı son sahne performansında eşi Can Yapıcıoğlu ile birlikte 15 yaşındaki kızı Mia yalnız bırakmadı. Konser boyunca Işın Karaca'ya en ön sıradan destek veren ikili, organizasyonun ardından kuliste bir araya geldi.

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

KIZI MİA ANNESİNİN BOYUNA ULAŞTI

Performansın ardından eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia ile objektif karşısına geçen Işın Karaca, çekilen samimi aile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımda gözlerden uzak büyüyen Mia dikkat çekti. 15 yaşına basan ve belirgin şekilde uzayarak annesinin boyuna ulaştığı görülen Mia'nın son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

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Annesinin boyuna ulaşan 15 yaşındaki Mia ortaya çıktı! Işın Karaca’nın kızı son görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti...

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