Annesinin vefatından sonra ilk doğum günü! Akın Akınözü yürekleri dağladı!

Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim... Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak. Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz 'ÖZLEM...' Oğlun." ifadelerini kullanmıştı.