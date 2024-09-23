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Haberler Galeri Annesinin vefatından sonra ilk doğum günü! Akın Akınözü yürekleri dağladı!
Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:53

Annesinin vefatından sonra ilk doğum günü! Akın Akınözü yürekleri dağladı!

Akın Akınözü'nün paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Akın Akınözü, kendi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz ay bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Akınözü, 34'üncü yaş gününde duygusal bir mesaj yayımladı; "Sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü" İşte ünlü oyuncunun yürek burkan paylaşımı…

Annesinin vefatından sonra ilk doğum günü! Akın Akınözü yürekleri dağladı!

Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşmüştü.

Annesinin vefatından sonra ilk doğum günü! Akın Akınözü yürekleri dağladı!

Annesinin vefatından sonra paylaşım yapan Akın Akınözü, "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim.

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Annesinin vefatından sonra ilk doğum günü! Akın Akınözü yürekleri dağladı!

Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim... Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak. Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz 'ÖZLEM...' Oğlun." ifadelerini kullanmıştı.

Annesinin vefatından sonra ilk doğum günü! Akın Akınözü yürekleri dağladı!

ANNESİNİN FOTOĞRAFINI KOYDU

34'üncü yaşında giren Akın Akınözü, ilk kez annesi olmadan doğum gününü kutladı. Yaş gününde annesini duygusal bir mesaj ile yad eden ünlü oyuncu, doğum günü pastasının hemen yanına Özlem Akınözü'nün fotoğrafını koydu.

Annesinin vefatından sonra ilk doğum günü! Akın Akınözü yürekleri dağladı!

"SANA SARILAMADAN GEÇİRDİĞİM İLK DOĞUM GÜNÜ"

Annesiyle birlikte fotoğrafını yayınlayan Akınözü, altına yazdığı not ile sevenlerini duygulandırdı.

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