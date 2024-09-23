Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
09:53
Annesinin vefatından sonra ilk doğum günü! Akın Akınözü yürekleri dağladı!
Akın Akınözü'nün paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Akın Akınözü, kendi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz ay bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Akınözü, 34'üncü yaş gününde duygusal bir mesaj yayımladı; "Sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü" İşte ünlü oyuncunun yürek burkan paylaşımı…