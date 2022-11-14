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Haberler Galeri Arabada darbettiği konuşulmuştu... Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş'tan 11 milyon liralık hediye!
Giriş Tarihi: 14.11.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 10:58

Arabada darbettiği konuşulmuştu... Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş'tan 11 milyon liralık hediye!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan'da araç içinde şiddet gördüğü haberleri gündeme damga vurmuştu. Sağlık kontrolü yapılırken çağırılan polis memurlarına "Şikayetçi değilim, o benim kocam" dediği iddia edilen Ebru Şallı şiddet gördüğünü inkar etmişti. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş son olarak katıldıkları bir partide mutluluk pozları vermişti. Ebru Şallı, önceki akşam eşiyle bir mekandan baş başa yemek yedi. Hakkındaki şiddet iddiasını bir kez daha yalanlayan Şallı, eşinin kendisine aldığı 11 milyon liralık aracıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Arabada darbettiği konuşulmuştu... Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş’tan 11 milyon liralık hediye!

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu. Çiftten gelen şiddet haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Arabada darbettiği konuşulmuştu... Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş’tan 11 milyon liralık hediye!

Magazin kulisleri şiddet haberi ile çalkalandı! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların ardından el ele kameralar karşısına çıkan çift son olarak şiddet haberleriyle gündeme gelmişti.

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Arabada darbettiği konuşulmuştu... Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş’tan 11 milyon liralık hediye!

Ebru Şallı ile Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edilmişti.

Arabada darbettiği konuşulmuştu... Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş’tan 11 milyon liralık hediye!

Eski manken Ebru Şallı'nın trafikte seyir halindeyken araç içinde eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü ancak şikayetçi olmadığı iddia edilmişti. Hakkındaki şiddet iddiasını her fırsatta yalanlayan Şallı, önceki akşam eşiyle Bebek'teki bir otelde baş başa yemek yedi.

Arabada darbettiği konuşulmuştu... Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş’tan 11 milyon liralık hediye!

Bir ara mekandan çıkarak eczaneye giden Ebru Şallı, kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"EŞİMLE ARAMDA DARP OLAYI OLMADI"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şallı, eşi ile yaşadığı darp olayı hakkında son kez konuştu. Gazetecilerin, "Darp olayından sonra eşiniz ile barıştınız mı?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiç bir zaman küsmedim. Eşim mekanda, ben de eczaneden bir şey almaya geldim. Birazdan çıkacağız. Moral bozmayacak şeyler soracaksanız konuşmaya devam edelim" dedi.

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