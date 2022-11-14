Giriş Tarihi: 14.11.2022 10:53
Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
10:58
Arabada darbettiği konuşulmuştu... Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş'tan 11 milyon liralık hediye!
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan'da araç içinde şiddet gördüğü haberleri gündeme damga vurmuştu. Sağlık kontrolü yapılırken çağırılan polis memurlarına "Şikayetçi değilim, o benim kocam" dediği iddia edilen Ebru Şallı şiddet gördüğünü inkar etmişti. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş son olarak katıldıkları bir partide mutluluk pozları vermişti. Ebru Şallı, önceki akşam eşiyle bir mekandan baş başa yemek yedi. Hakkındaki şiddet iddiasını bir kez daha yalanlayan Şallı, eşinin kendisine aldığı 11 milyon liralık aracıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.