Arabada darbettiği konuşulmuştu... Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş’tan 11 milyon liralık hediye!

Bir ara mekandan çıkarak eczaneye giden Ebru Şallı, kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"EŞİMLE ARAMDA DARP OLAYI OLMADI"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şallı, eşi ile yaşadığı darp olayı hakkında son kez konuştu. Gazetecilerin, "Darp olayından sonra eşiniz ile barıştınız mı?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiç bir zaman küsmedim. Eşim mekanda, ben de eczaneden bir şey almaya geldim. Birazdan çıkacağız. Moral bozmayacak şeyler soracaksanız konuşmaya devam edelim" dedi.