Giriş Tarihi: 14.09.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
14:47
Arabesk müziğinin eşsiz sesi şarkıcı Güllü 70 kilo vermiş incecik olmuştu! “Güllü olduğuna inanamadım”
Eşsiz sesli şarkıcı Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse mümkün değil. Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı 70 kilo vermişti. Güllü, son olarak "Unutamazsın Beni" şarkısını hayranlarının beğenisine sunmuştu. Verdiği kilolar sonrası imajını tamamen yenileyen Güllü'yü son hali ile tanıyabilen aşk olsun. Şarkıcı Güllü'yü görenler şoke oluyor. Bir döneme damga vuran şarkıcı Güllü sosyal medyanın dilinde. Şimdilerde 49 yaşındaki Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vermişti... İşte Güllü'nün son hali...