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Haberler Galeri Arabesk müziğinin eşsiz sesi şarkıcı Güllü 70 kilo vermiş incecik olmuştu! “Güllü olduğuna inanamadım”
Giriş Tarihi: 14.09.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:47

Arabesk müziğinin eşsiz sesi şarkıcı Güllü 70 kilo vermiş incecik olmuştu! “Güllü olduğuna inanamadım”

Eşsiz sesli şarkıcı Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse mümkün değil. Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı 70 kilo vermişti. Güllü, son olarak "Unutamazsın Beni" şarkısını hayranlarının beğenisine sunmuştu. Verdiği kilolar sonrası imajını tamamen yenileyen Güllü'yü son hali ile tanıyabilen aşk olsun. Şarkıcı Güllü'yü görenler şoke oluyor. Bir döneme damga vuran şarkıcı Güllü sosyal medyanın dilinde. Şimdilerde 49 yaşındaki Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vermişti... İşte Güllü'nün son hali...

Arabesk müziğinin eşsiz sesi şarkıcı Güllü 70 kilo vermiş incecik olmuştu! Güllü olduğuna inanamadım

49 yaşındaki şarkıcı Güllü, hayranlarını adeta şoke etti. Büyük değişim geçiren güzel sesli sanatçı sosyal medyada gündem oldu.

Arabesk müziğinin eşsiz sesi şarkıcı Güllü 70 kilo vermiş incecik olmuştu! Güllü olduğuna inanamadım

Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

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Arabesk müziğinin eşsiz sesi şarkıcı Güllü 70 kilo vermiş incecik olmuştu! Güllü olduğuna inanamadım

Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız.

Arabesk müziğinin eşsiz sesi şarkıcı Güllü 70 kilo vermiş incecik olmuştu! Güllü olduğuna inanamadım

Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti...

Arabesk müziğinin eşsiz sesi şarkıcı Güllü 70 kilo vermiş incecik olmuştu! Güllü olduğuna inanamadım

İşte Güllü'nün son hali...

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