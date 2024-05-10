Arabian Travel Market Dubai Fuarı’nın yıldızı Bozdağ Film Platoları oldu! Burak Özçivit ile Özge Törer’e büyük ilgi...

Arabian Travel Market Dubai Fuarı'nın yıldızı Bozdağ Film Platoları oldu. Fuarda söyleşi gerçekleştiren yapımcı Mehmet Bozdağ, başarılı oyuncular Burak Özçivit ve Özge Törer dünya basınından yoğun ilgi gördü! Bozdağ Film Platoları'nın tanıtımı için geçtiğimiz gün Dubai Arabian Travel Market (ATM) fuarına katılan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, başarılı oyuncular Burak Özçivit ve Özge Törer yoğun ilgi ile karşılandı. Türkiye'yi temsilen fuarda yer alan ve özel olarak hazırlanan Bozdağ Film Platoları deneyim alanı ise Arabian Travel Market Dubai'nin adeta gözdesi oldu. Türkiye'de bir ilk olarak tarihe adını yazdıran Bozdağ Film Platoları, fuarda dünya çapında turizmcilerin ve acentaların ilgi odağı oldu. Özel atlı gösterileri, tiyatro oyunları, etkinlikleri ve eşsiz lezzetleriyle yılın 365 günü ziyaretçilerine kapılarını açan Bozdağ Film Platoları, zamanda yolculuğa çıkmak ve Türk tarihinin derinliklerine maceralı bir yolculuk yapmak isteyen tüm misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor.