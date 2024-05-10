Arabian Travel Market Dubai Fuarı’nın yıldızı Bozdağ Film Platoları oldu! Burak Özçivit ile Özge Törer’e büyük ilgi...

Bozdağ Film Platoları'nın tanıtımı için geçtiğimiz gün Dubai Arabian Travel Market (ATM) fuarına katılan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, başarılı oyuncular Burak Özçivit ve Özge Törer yoğun ilgi ile karşılandı. Türkiye'yi temsilen fuarda yer alan ve özel olarak hazırlanan Bozdağ Film Platoları deneyim alanı ise Arabian Travel Market Dubai'nin adeta gözdesi oldu.