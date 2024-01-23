Giriş Tarihi: 23.01.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
13:58
Aramızdan ayrılalı beş yıl oldu! Yeşilçam'ın 'domates güzeli Ayşen Gruda'nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz?
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Ayşen Gruda, 5 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Gruda, sevenleri ve ailesi tarafından anılıyor. Türk sinemasında "domates güzeli" lakabıyla tanınan Gruda, sayısız film, dizi ve tiyatro oyunlarıyla izleyiciyi kimi zaman ağlattı, kimi zaman güldürdü. Gruda Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi usta isimlerle de başrolde yer aldı. Peki Ayşen Gruda'yı ne kadar tanıyoruz? Ayşen Gruda'nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ayşen Gruda hakkında merak edilenler...