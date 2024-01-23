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Haberler Galeri Aramızdan ayrılalı beş yıl oldu! Yeşilçam'ın 'domates güzeli Ayşen Gruda'nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 13:58

Aramızdan ayrılalı beş yıl oldu! Yeşilçam'ın 'domates güzeli Ayşen Gruda'nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Ayşen Gruda, 5 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Gruda, sevenleri ve ailesi tarafından anılıyor. Türk sinemasında "domates güzeli" lakabıyla tanınan Gruda, sayısız film, dizi ve tiyatro oyunlarıyla izleyiciyi kimi zaman ağlattı, kimi zaman güldürdü. Gruda Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi usta isimlerle de başrolde yer aldı. Peki Ayşen Gruda'yı ne kadar tanıyoruz? Ayşen Gruda'nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ayşen Gruda hakkında merak edilenler...

Aramızdan ayrılalı beş yıl oldu! Yeşilçam’ın ’domates güzeli Ayşen Gruda’nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam'ın "domates güzeli" olarak hafızalara kazınan Ayşen Gruda, Hababam Sınıfı, Aile Şerefi, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, İbo ile Gülşah ve daha nice unutulmaz yapımla izleyici karşısına çıktı. Sayısız film ve dizide rol alan Türk Sinemasının unutulmaz yıldızı Ayşen Gruda aramızdan ayrılalı beş yıl oldu. Peki Yeşilçam'ın 'domates güzeli Ayşen Gruda'nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz?

Aramızdan ayrılalı beş yıl oldu! Yeşilçam’ın ’domates güzeli Ayşen Gruda’nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz?

23 Ocak 2019 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu ölümünün 5. yılında da unutulmadı.

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Aramızdan ayrılalı beş yıl oldu! Yeşilçam’ın ’domates güzeli Ayşen Gruda’nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz?

AYŞEN GRUDA NEDEN ÖLDÜ HASTALIĞI NEYDİ?

İstanbul'da bulunan bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gören, Türk sinemasının "Domates Güzeli" lakaplı oyuncusu Ayşen Gruda bu hastalığa bağlı solunum yetmezliği sonucu 23 Ocak 2019'da 74 yaşında öldü. Cenazesi 25 Ocak 2019'da İstanbul'da Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Aramızdan ayrılalı beş yıl oldu! Yeşilçam’ın ’domates güzeli Ayşen Gruda’nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz?

AYŞEN GRUDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ayşen Gruda (d. Ayşen Erman: 22 Ağustos 1944, İstanbul - 23 Ocak 2019, İstanbul), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Türk sinemasında "domates güzeli" lakabıyla tanınan Gruda, birçok Yeşilçam filminde Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer aldı.

Aramızdan ayrılalı beş yıl oldu! Yeşilçam’ın ’domates güzeli Ayşen Gruda’nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz?

AYŞEN GRUDA HAYATI VE KARİYERİ

Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944'te İbrahim Sami-Zekiye Erman çiftinin üç kızından ortancası olarak İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde, Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu.

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