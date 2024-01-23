Aramızdan ayrılalı beş yıl oldu! Yeşilçam’ın ’domates güzeli Ayşen Gruda’nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam'ın "domates güzeli" olarak hafızalara kazınan Ayşen Gruda, Hababam Sınıfı, Aile Şerefi, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, İbo ile Gülşah ve daha nice unutulmaz yapımla izleyici karşısına çıktı. Sayısız film ve dizide rol alan Türk Sinemasının unutulmaz yıldızı Ayşen Gruda aramızdan ayrılalı beş yıl oldu. Peki Yeşilçam'ın 'domates güzeli Ayşen Gruda'nın kız kardeşlerinin de çok ünlü oyuncular olduğunu biliyor muydunuz?