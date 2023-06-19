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Haberler Galeri Arda-Aslıhan Doğan Turan cephesinden güzel haber! '5 çocuk istiyoruz' diyen Aslıhan Turan hamile! Üçüncü kez anne-baba oluyorlar...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 10:02

Arda-Aslıhan Doğan Turan cephesinden güzel haber! '5 çocuk istiyoruz' diyen Aslıhan Turan hamile! Üçüncü kez anne-baba oluyorlar...

Ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan; ilk oğlu Hamza Arda'yı evlendiği yıl, ikinci oğlu Asil Aslan'ı ise 2020 yılında kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftten Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğu düşündüklerini itiraf etmiş ve, "Kız çocuk istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Turan ailesinden son olarak müjdeli haber geldi. Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın üçüncü çocuklarını bekledikleri öğrenildi. İşte detaylar...

Arda-Aslıhan Doğan Turan cephesinden güzel haber! ’5 çocuk istiyoruz’ diyen Aslıhan Turan hamile! Üçüncü kez anne-baba oluyorlar...

2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyorlar.

Arda-Aslıhan Doğan Turan cephesinden güzel haber! ’5 çocuk istiyoruz’ diyen Aslıhan Turan hamile! Üçüncü kez anne-baba oluyorlar...

Evlendikleri yıl ilk oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına alan çift, 2020 yılında da ikinci oğulları Asil Aslan'a kavuşmuşlardı.

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Arda-Aslıhan Doğan Turan cephesinden güzel haber! ’5 çocuk istiyoruz’ diyen Aslıhan Turan hamile! Üçüncü kez anne-baba oluyorlar...

Her fırsatta beş çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Turan, hayaline yaklaşıyor...

Arda-Aslıhan Doğan Turan cephesinden güzel haber! ’5 çocuk istiyoruz’ diyen Aslıhan Turan hamile! Üçüncü kez anne-baba oluyorlar...

Son olarak Turan cephesinden müjdeli bir haber daha geldi. Hürriyet'in haberine göre ünlü çift, üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Arda-Aslıhan Doğan Turan cephesinden güzel haber! ’5 çocuk istiyoruz’ diyen Aslıhan Turan hamile! Üçüncü kez anne-baba oluyorlar...

Mutlu evliliklerini 2018'de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020'de dünyaya gelen Asil Aslan'la taçlandıran Turan çifti, büyük bir heyecan yaşıyor.

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