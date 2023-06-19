Arda-Aslıhan Doğan Turan cephesinden güzel haber! ’5 çocuk istiyoruz’ diyen Aslıhan Turan hamile! Üçüncü kez anne-baba oluyorlar...

Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 10:02

Ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan; ilk oğlu Hamza Arda'yı evlendiği yıl, ikinci oğlu Asil Aslan'ı ise 2020 yılında kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftten Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğu düşündüklerini itiraf etmiş ve, "Kız çocuk istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Turan ailesinden son olarak müjdeli haber geldi. Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın üçüncü çocuklarını bekledikleri öğrenildi. İşte detaylar...