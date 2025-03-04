Arda Turan’dan sonra onlar da tescillendi... Mauro Icardi ve China Suarez’in oturduğu bank tarih oldu!

Icardi, son olarak sosyal medya hesabında sevgilisiyle yeni pozlarını paylaştı. Galatasaray yıldızının daha önce Suarez ile ardı ardına paylaştığı fotoğraflar gündem olmuştu, ancak bu kez beklenmedik bir olayla dikkat çekti. Arjantinli güzelin ve Icardi'nin oturduğu bank, Google Haritalar'da işaretlendi.