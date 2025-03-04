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Haberler Galeri Arda Turan'dan sonra onlar da tescillendi... Mauro Icardi ve China Suarez'in oturduğu bank tarih oldu!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 10:52

Arda Turan'dan sonra onlar da tescillendi... Mauro Icardi ve China Suarez'in oturduğu bank tarih oldu!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Arjantinli sevgilisi China Suarez, aşklarıyla gündemdeki yerlerini korurken, bu sefer de farklı bir olayla adlarından söz ettirdiler. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ünlü çift, İstanbul'da gerçekleştirdikleri turları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Son olarak bir banka oturup denizi seyrettikleri pozları dikkat çekti. Ancak en ilginç gelişme, ikilinin oturduğu bankın haritalarda 'Turistik Yer' olarak işaretlenmiş olmasıydı!

Arda Turan’dan sonra onlar da tescillendi... Mauro Icardi ve China Suarez’in oturduğu bank tarih oldu!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, geçtiğimiz günlerde Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gelmişti.

Arda Turan’dan sonra onlar da tescillendi... Mauro Icardi ve China Suarez’in oturduğu bank tarih oldu!

SEVGİLİSİYLE TARİHİ YERLERİ GEZDİ

Sevgilisiyle birlikte önce stada gelen Icardi, ertesi gün de İstanbul'un önemli tarihi yerlerini ziyaret etmişti.

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Arda Turan’dan sonra onlar da tescillendi... Mauro Icardi ve China Suarez’in oturduğu bank tarih oldu!

TARİHİ YERLERİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER

Ünlü futbolcu, İstanbul turundan fotoğraflar paylaşmıştı.

Arda Turan’dan sonra onlar da tescillendi... Mauro Icardi ve China Suarez’in oturduğu bank tarih oldu!

TANINMAMAK İÇİN MASKE TAKTI

Icardi'nin İstanbul'un bu tarihi yerlerini sevgilisiyle ziyaret ederken tanınmamak için maske taktığı da görülmüştü. Sadece Icardi değil aynı zamanda sevgilisi de gözlük ve şapka takarak gizlenmeyi tercih etmişti.

Arda Turan’dan sonra onlar da tescillendi... Mauro Icardi ve China Suarez’in oturduğu bank tarih oldu!

Icardi, son olarak sosyal medya hesabında sevgilisiyle yeni pozlarını paylaştı. Galatasaray yıldızının daha önce Suarez ile ardı ardına paylaştığı fotoğraflar gündem olmuştu, ancak bu kez beklenmedik bir olayla dikkat çekti. Arjantinli güzelin ve Icardi'nin oturduğu bank, Google Haritalar'da işaretlendi.