Arda Turan’dan sonra onlar da tescillendi... Mauro Icardi ve China Suarez’in oturduğu bank tarih oldu!

Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
10:52
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Arjantinli sevgilisi China Suarez, aşklarıyla gündemdeki yerlerini korurken, bu sefer de farklı bir olayla adlarından söz ettirdiler. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ünlü çift, İstanbul'da gerçekleştirdikleri turları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Son olarak bir banka oturup denizi seyrettikleri pozları dikkat çekti. Ancak en ilginç gelişme, ikilinin oturduğu bankın haritalarda 'Turistik Yer' olarak işaretlenmiş olmasıydı!