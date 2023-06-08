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Haberler Galeri Arka Sokaklar'da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya coştu... "Bu gidiş nereye"
Giriş Tarihi: 08.06.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 07:47

Arka Sokaklar'da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya coştu... "Bu gidiş nereye"

Survivor yarışması ile adını duyurduktan sonra Arka Sokaklar dizisinin Murat Komiser'i olarak hafızalara kazınan Uğur Pektaş kariyerinin zirvesinde adeta sırra kadem basmıştı. Sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olan Uğur Pektaş, maneviyata yönelmiş kendine bambaşka bir yol çizmişti. Arka Sokaklar dizisinde partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmiş ikili 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. İşte Uğur Pektaş'ın son paylaşımı ile yine sosyal medyayı salladı. Uğur Pektaş'ın son haline yorum yağdı.

Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya coştu... Bu gidiş nereye

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. Arka Sokaklar dizi setinde partneri Gamze Özçelik ile büyük bir aşk yaşayan ve bu birlikteliği 2008 yılında nikah masasına taşıyan Uğur Pektaş ekranlardan elini eteğini çekmişti.

Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya coştu... Bu gidiş nereye

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş, kariyerinin en parlak olduğu dönemde bir anda her şeyi elinin tersiyle itmişti.

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Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya coştu... Bu gidiş nereye

Sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olan Uğur Pektaş, maneviyata yönelmiş kendine bambaşka bir yol çizmişti.

Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya coştu... Bu gidiş nereye

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor.

Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya coştu... Bu gidiş nereye

İşte Uğur Pektaş'ın son paylaşımı ile yine sosyal medyayı salladı.

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