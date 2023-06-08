Arka Sokaklar'da büyük aşk yaşamışlardı... Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya coştu... "Bu gidiş nereye"

Survivor yarışması ile adını duyurduktan sonra Arka Sokaklar dizisinin Murat Komiser'i olarak hafızalara kazınan Uğur Pektaş kariyerinin zirvesinde adeta sırra kadem basmıştı. Sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olan Uğur Pektaş, maneviyata yönelmiş kendine bambaşka bir yol çizmişti. Arka Sokaklar dizisinde partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmiş ikili 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. İşte Uğur Pektaş'ın son paylaşımı ile yine sosyal medyayı salladı. Uğur Pektaş'ın son haline yorum yağdı.