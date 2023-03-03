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Haberler Galeri Arka Sokaklar'da büyük aşk yaşamışlardı...Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor! Uğur Pektaş'ı şimdi tanımak çok zor!
Giriş Tarihi: 03.03.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 16:08

Arka Sokaklar'da büyük aşk yaşamışlardı...Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor! Uğur Pektaş'ı şimdi tanımak çok zor!

Survivor yarışması ile ünlendikten sonra çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisindeki Murat karakteri ile gönülleri fethetmişti. Daha sonra maneviyata yönelen ve adeta sırra kadem basan Uğut Pektaş'ın hayranları müjdeli haber geldi. Arka Sokaklar'a büyük aşk yaşadığı partneri Gamze Özçelik ile 2008 yılında hayatını birleştiren Uğur Pektaş'ı daha sonra boşandığı eşi ile şimdilerde kendini hayır işlerine adadı. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile şaşırtırken yeniden izleyici ile buluşmak için kamera karşısına geçti. İşte sosyal medyanın merak ettiği Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın son hali...

Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı...Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor! Uğur Pektaş’ı şimdi tanımak çok zor!

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş'tan haber var.

Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı...Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor! Uğur Pektaş’ı şimdi tanımak çok zor!

Uğur Pektaş, paylaşımıyla dikkat çekmişti. "Hiçbir şeyin senin olmadığı ve olamayacağı bu kısacık hayatta... Sanki her şey senin miş gibi sanmayı bırak ki... Her şey senin miş gibi sana hizmet etsin..."notunu eklemişti.

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Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı...Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor! Uğur Pektaş’ı şimdi tanımak çok zor!

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü.

Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı...Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor! Uğur Pektaş’ı şimdi tanımak çok zor!

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu.

Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı...Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor! Uğur Pektaş’ı şimdi tanımak çok zor!

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor.

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