Arka Sokaklar’da büyük aşk yaşamışlardı...Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor! Uğur Pektaş’ı şimdi tanımak çok zor!

Survivor yarışması ile ünlendikten sonra çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisindeki Murat karakteri ile gönülleri fethetmişti. Daha sonra maneviyata yönelen ve adeta sırra kadem basan Uğut Pektaş'ın hayranları müjdeli haber geldi. Arka Sokaklar'a büyük aşk yaşadığı partneri Gamze Özçelik ile 2008 yılında hayatını birleştiren Uğur Pektaş'ı daha sonra boşandığı eşi ile şimdilerde kendini hayır işlerine adadı. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile şaşırtırken yeniden izleyici ile buluşmak için kamera karşısına geçti. İşte sosyal medyanın merak ettiği Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın son hali...