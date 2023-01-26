Arka Sokaklar’da Rıza Baba dönemi kapandı! Arka Sokaklar’dan ayrılan Zafer Ergin hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer eşi de çok ünlüymüş!

Sosyal medyada 'bir devir daha kapandı' yorumları yapılan Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin özel hayatı ile de merak konusu oldu. Özellikle Zafer Ergin'in kendisi gibi ünlü oyuncu ile evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşırmadan edemedi...