Arka Sokaklar’da Rıza Baba dönemi kapandı! Arka Sokaklar’dan ayrılan Zafer Ergin hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer eşi de çok ünlüymüş!

17 yıldır yayınlanan ve ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar bir süredir yayınlanmıyordu. Arka Sokaklar dizisine projenin mimarı Türker İnanoğlu'nun isteği üzerine 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı. Yapım şirketi iş bulan oyuncuların ayrılabileceğini duyurunca giden isimlerden biri de Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin oldu. Usta aktör Zafer Ergin, 17 yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizisi ile yaptığı sözleşmeyi feshetti ve yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldı.Sosyal medyada 'bir devir daha kapandı' yorumları yapılan Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin özel hayatı ile de merak konusu oldu. Özellikle Zafer Ergin'in kendisi gibi ünlü oyuncu ile evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşırmadan edemedi... İşte Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in oyuncu eşi...