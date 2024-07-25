Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
09:23
Arka Sokaklar'dan çıkıp Giresun'a yerleşti! Ses yarışması ile ünlenen Pınar Aydın şimdi evli, mutlu, çocuklu...
2004 yılında atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye yarışması ile ünlenen Barış Akarsu, Özgür Çevik ve Pınar Aydın kısa sürede şöhretin zirvesine tırmanmıştı. Güzel seslerinin yanı sıra oyunculukta yapan isimlerden Barış Akarsu feci bir kaza sonucu genç yaşta aramızdan ayrılmıştı. Hala oyunculuk kariyerine devam eden Özgür Çevik'in o dönem adı aşk haberleri ile anılan Pınar Aydın ise uzun süre ekranlarda boy gösterdikten sonra her şeyi bir kenara bırakıp Giresun'da eşi ve çocuklarıyla kendisine yeni bir hayat kurmuştu... İşte Arka Sokaklar'ın kıvırcık güzeli Pınar Aydın'ın son hali...