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Haberler Galeri Arka Sokaklar'dan çıkıp Giresun'a yerleşti! Ses yarışması ile ünlenen Pınar Aydın şimdi evli, mutlu, çocuklu...
Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:23

Arka Sokaklar'dan çıkıp Giresun'a yerleşti! Ses yarışması ile ünlenen Pınar Aydın şimdi evli, mutlu, çocuklu...

2004 yılında atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye yarışması ile ünlenen Barış Akarsu, Özgür Çevik ve Pınar Aydın kısa sürede şöhretin zirvesine tırmanmıştı. Güzel seslerinin yanı sıra oyunculukta yapan isimlerden Barış Akarsu feci bir kaza sonucu genç yaşta aramızdan ayrılmıştı. Hala oyunculuk kariyerine devam eden Özgür Çevik'in o dönem adı aşk haberleri ile anılan Pınar Aydın ise uzun süre ekranlarda boy gösterdikten sonra her şeyi bir kenara bırakıp Giresun'da eşi ve çocuklarıyla kendisine yeni bir hayat kurmuştu... İşte Arka Sokaklar'ın kıvırcık güzeli Pınar Aydın'ın son hali...

Arka Sokaklar’dan çıkıp Giresun’a yerleşti! Ses yarışması ile ünlenen Pınar Aydın şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Pınar Aydın adını Türkiye ilk kez 2004 yılında atv ekranlarında yayınlanan "Akademi Türkiye" yarışmasında duymuştu. Akademi Türkiye yarışması ile ünlenen Barış Akarsu, Özgür Çevik ve Pınar Aydın kısa sürede şöhretin zirvesine tırmanmıştı.

Kıvırcık saçları, güzelliği, güçlü sesi ve sempatik tavrıyla kısa sürede dikkat çeken Pınar Aydın yarışma bittiğinde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmuştu bile.

Arka Sokaklar’dan çıkıp Giresun’a yerleşti! Ses yarışması ile ünlenen Pınar Aydın şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Güzel seslerinin yanı sıra oyunculukta yapan isimlerden Barış Akarsu feci bir kaza sonucu genç yaşta aramızdan ayrılmıştı. Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Pınar Aydın ise kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

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Arka Sokaklar’dan çıkıp Giresun’a yerleşti! Ses yarışması ile ünlenen Pınar Aydın şimdi evli, mutlu, çocuklu...

"Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın uzun bir süredir oyunculuğa da müziğe de ara verdi,

Arka Sokaklar’dan çıkıp Giresun’a yerleşti! Ses yarışması ile ünlenen Pınar Aydın şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.

Arka Sokaklar’dan çıkıp Giresun’a yerleşti! Ses yarışması ile ünlenen Pınar Aydın şimdi evli, mutlu, çocuklu...

Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın Hürriyet'e verdiği röportajda "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" demişti.

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