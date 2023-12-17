Arka Sokaklar’dan izleyicileri sevindiren hamle! Heyecan artıyor, iki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

18 sezondur ekran macerasına devam eden Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Özlem Çınar'ı başrolde buluşturan diziden izleyicileri sevindiren müjdeli haber geldi. Kanal D, Arka Sokaklar 655. bölümü ile 656. bölümün peş peşe yayınlanacağını açıkladı. Alınan bu karar sonrası ''Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, gün mü değiştirdi?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Arka Sokaklar dizisinin 655. ve 656. bölüm yayın tarihleri!