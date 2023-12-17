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Haberler Galeri Arka Sokaklar’dan izleyicileri sevindiren hamle! Heyecan artıyor, iki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri
Giriş Tarihi: 17.12.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 11:06

Arka Sokaklar’dan izleyicileri sevindiren hamle! Heyecan artıyor, iki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

18 sezondur ekran macerasına devam eden Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Özlem Çınar'ı başrolde buluşturan diziden izleyicileri sevindiren müjdeli haber geldi. Kanal D, Arka Sokaklar 655. bölümü ile 656. bölümün peş peşe yayınlanacağını açıkladı. Alınan bu karar sonrası ''Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, gün mü değiştirdi?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Arka Sokaklar dizisinin 655. ve 656. bölüm yayın tarihleri!

Arka Sokaklar’dan izleyicileri sevindiren hamle! Heyecan artıyor, iki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında adını altın harflerle yazdıran Arka Sokaklar, 18. sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyici karşısına devam ediyor.

Arka Sokaklar’dan izleyicileri sevindiren hamle! Heyecan artıyor, iki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe gibi isimlerin yer aldığı dizi, her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

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Arka Sokaklar’dan izleyicileri sevindiren hamle! Heyecan artıyor, iki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

Belirli bir izleyici kitlesi bulunan polisiye türündeki yapım; Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları gibi güçlü rakipleri olmasına rağmen reytinglerde iyi bir grafik çiziyor .

Arka Sokaklar’dan izleyicileri sevindiren hamle! Heyecan artıyor, iki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

Senaryosunda Türkiye gündemine sıkça yer vererek farkındalık yaratmaya çalışan yapım ile ilgili yaşanan bir gelişme herkesi heyecanlandırdı.

Arka Sokaklar’dan izleyicileri sevindiren hamle! Heyecan artıyor, iki yeni bölüm birden geliyor: İşte yayın tarihleri

Kanal D, tarafından yapılan duyuru, dizinin sıkı takipçilerini sevindirirken ''Arka Sokaklar gün mü değiştirdi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?'' soruları yanıt aramaya başladı.

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