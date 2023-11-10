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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın büyük aşıklarıydılar... Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş da maneviyata yöneldi bambaşka biri oldu!
Giriş Tarihi: 10.11.2023 09:46

Arka Sokaklar'ın büyük aşıklarıydılar... Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş da maneviyata yöneldi bambaşka biri oldu!

Arka Sokaklar dizisinde partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmiş ikili 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Bir oğulları olan ikili 2011 yılında ise yollarını ayırmıştı. Survivor yarışması ile adını duyurduktan sonra Arka Sokaklar dizisinin Murat Komiser'i olarak hafızalara kazınan Uğur Pektaş kariyerinin zirvesinde adeta sırra kadem basmıştı. Sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olan Uğur Pektaş, maneviyata yönelmiş kendine bambaşka bir yol çizmişti. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş'ın son haline yorum yağdı.

Arka Sokaklar’ın büyük aşıklarıydılar... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş da maneviyata yöneldi bambaşka biri oldu!

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. Arka Sokaklar dizi setinde partneri Gamze Özçelik ile büyük bir aşk yaşayan ve bu birlikteliği 2008 yılında nikah masasına taşıyan Uğur Pektaş ekranlardan elini eteğini çekmişti.

Arka Sokaklar’ın büyük aşıklarıydılar... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş da maneviyata yöneldi bambaşka biri oldu!

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş, kariyerinin en parlak olduğu dönemde bir anda her şeyi elinin tersiyle itmişti.

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Arka Sokaklar’ın büyük aşıklarıydılar... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş da maneviyata yöneldi bambaşka biri oldu!

Sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olan Uğur Pektaş, maneviyata yönelmiş kendine bambaşka bir yol çizmişti.

Arka Sokaklar’ın büyük aşıklarıydılar... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş da maneviyata yöneldi bambaşka biri oldu!

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor.

Arka Sokaklar’ın büyük aşıklarıydılar... Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş da maneviyata yöneldi bambaşka biri oldu!

İşte Uğur Pektaş'ın son paylaşımı ile yine sosyal medyayı salladı.

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