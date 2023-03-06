Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik’in annesi hayran bıraktı! Yüsra Geyik: İlham kaynağım annem!

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle akıllara kazınan 32 yaşındaki Yüsra Geyik, en son Camdaki Kız dizisinde rol almıştı. Şmdilerde Aile dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Yüsra Geyik sosyal medyada ilgi dağı oldu.