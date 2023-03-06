Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik’in annesi hayran bıraktı! Yüsra Geyik: İlham kaynağım annem!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak adeta dizide büyümüştü. Aile dizisi ile ekranlara gelmeye hazırlanan Yüsra Geyik son olarak yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. İlham kaynağını açıklayan Yüsra Geyik'in annesi hakkındaki sözleri sonrası güzel oyuncunun annesi merak konusu oldu. Yüsra Geyik'in annesini gören hayran kaldı. İşte güzelliği ile baş döndüren Aile dizisi oyuncusu Yüsra Geyik'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...