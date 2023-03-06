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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi... Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik'in annesi hayran bıraktı! Yüsra Geyik: İlham kaynağım annem!
Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 15:36

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi... Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik'in annesi hayran bıraktı! Yüsra Geyik: İlham kaynağım annem!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak adeta dizide büyümüştü. Aile dizisi ile ekranlara gelmeye hazırlanan Yüsra Geyik son olarak yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. İlham kaynağını açıklayan Yüsra Geyik'in annesi hakkındaki sözleri sonrası güzel oyuncunun annesi merak konusu oldu. Yüsra Geyik'in annesini gören hayran kaldı. İşte güzelliği ile baş döndüren Aile dizisi oyuncusu Yüsra Geyik'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik’in annesi hayran bıraktı! Yüsra Geyik: İlham kaynağım annem!

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle akıllara kazınan 32 yaşındaki Yüsra Geyik, en son Camdaki Kız dizisinde rol almıştı. Şmdilerde Aile dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Yüsra Geyik sosyal medyada ilgi dağı oldu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik’in annesi hayran bıraktı! Yüsra Geyik: İlham kaynağım annem!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak adeta dizide büyümüştü.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik’in annesi hayran bıraktı! Yüsra Geyik: İlham kaynağım annem!

Yüsra Geyik son olarak yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. İlham kaynağını açıklayan Yüsra Geyik'in annesi hakkındaki sözleri sonrası güzel oyuncunun annesi merak konusu oldu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik’in annesi hayran bıraktı! Yüsra Geyik: İlham kaynağım annem!

Yüsra Geyik'in annesini gören hayran kaldı.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik’in annesi hayran bıraktı! Yüsra Geyik: İlham kaynağım annem!

İşte güzelliği ile baş döndüren Aile dizisi oyuncusu Yüsra Geyik'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

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