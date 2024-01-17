Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
09:39
"Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım" demişti! Skandal sözlerin ardından kendini böyle savundu! Melisa Döngel'den yeni açıklama
Oyuncu Melisa Döngel'in sarf ettiği sözler gündem oldu. Melisa Döngel'in katıldığı programda yaptığı açıklamalarla şoke etmişti. 'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Aşk Taktikleri' gibi yapımlarda yer alan Melisa Döngel, "Arkadaşımın sevgilisinden hoşlanırsam aşk yaşayabilirim" açıklamasıyla gündem olmuştu. Son olarak Bebek'te görüntülenen güzel oyuncu, gündem olan açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti.