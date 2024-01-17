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Haberler Galeri "Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım" demişti! Skandal sözlerin ardından kendini böyle savundu! Melisa Döngel'den yeni açıklama
Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 09:39

"Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım" demişti! Skandal sözlerin ardından kendini böyle savundu! Melisa Döngel'den yeni açıklama

Oyuncu Melisa Döngel'in sarf ettiği sözler gündem oldu. Melisa Döngel'in katıldığı programda yaptığı açıklamalarla şoke etmişti. 'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Aşk Taktikleri' gibi yapımlarda yer alan Melisa Döngel, "Arkadaşımın sevgilisinden hoşlanırsam aşk yaşayabilirim" açıklamasıyla gündem olmuştu. Son olarak Bebek'te görüntülenen güzel oyuncu, gündem olan açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti.

Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım demişti! Skandal sözlerin ardından kendini böyle savundu! Melisa Döngel’den yeni açıklama

Rapçi Sefo ve Sergen Yalçın'la yaşadığı aşklarla gündeme gelen oyuncu Melisa Döngel'in, bir YouTube kanalında yaptığı açıklama olay olmuştu.

Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım demişti! Skandal sözlerin ardından kendini böyle savundu! Melisa Döngel’den yeni açıklama

24 yaşındaki oyuncunun yaptığı itiraf tepki toplamıştı.Güzel oyuncu, arkadaşlarının sevgilisini beğenirse aşk yaşayabileceğini söylemişti.

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Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım demişti! Skandal sözlerin ardından kendini böyle savundu! Melisa Döngel’den yeni açıklama

Döngel şöyle konuşmuştu:

"Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm."

Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım demişti! Skandal sözlerin ardından kendini böyle savundu! Melisa Döngel’den yeni açıklama

Melisa Döngel, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ünlü isim, "Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım" sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım demişti! Skandal sözlerin ardından kendini böyle savundu! Melisa Döngel’den yeni açıklama

"TAMAMEN YANLIŞ ANLAŞILDI"

Arkadaşlarının yaptığı bu açıklamayı anlayıp kendisine hak verdiğini ancak sözlerinin toplumda yanlış anlaşıldığını ifade eden oyuncu "Aslında o tamamen yanlış anlaşıldı. Orası tamamen güldüğümüz, makara yaptığımız bir programdı. Fakat ölümlü dünya sonuçta her şey yaşanabilir. Burada 'hayır' diyoruz sonra 'evet' çıkıyor" dedi.

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