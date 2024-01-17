"Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım" demişti! Skandal sözlerin ardından kendini böyle savundu! Melisa Döngel'den yeni açıklama

"TAMAMEN YANLIŞ ANLAŞILDI"

Arkadaşlarının yaptığı bu açıklamayı anlayıp kendisine hak verdiğini ancak sözlerinin toplumda yanlış anlaşıldığını ifade eden oyuncu "Aslında o tamamen yanlış anlaşıldı. Orası tamamen güldüğümüz, makara yaptığımız bir programdı. Fakat ölümlü dünya sonuçta her şey yaşanabilir. Burada 'hayır' diyoruz sonra 'evet' çıkıyor" dedi.