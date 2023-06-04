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Haberler Galeri Arzu Balkan'ı iki kez aldattığı için boşanmıştı! Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu
Giriş Tarihi: 04.06.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 11:51

Arzu Balkan'ı iki kez aldattığı için boşanmıştı! Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu

Bir dönem Çocuklar Duymasın dizisiyle şöhrete kavuşan Tamer Karadağlı, seslendirme stüdyosunda tanıştığı Arzu Balkan ile 30 Kasım 2002'de dünyaevine girmişti. Evlilikleri, 2004 yılında Tamer Karadağlı'nın, Balkan'ı aldatmasıyla ilk sarsıntısını yaşadı. Tamer Karadağlı'yı affeden Arzu Balkan tekrar aldatılmıştı. İkinci kez aldatılan Balkan ile Karadağlı 2007 yılında boşandı. Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu.

Arzu Balkan’ı iki kez aldattığı için boşanmıştı! Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu

2002-2007 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Arzu Balkan'ı iki kez aldattığı için boşanan Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu.

Arzu Balkan’ı iki kez aldattığı için boşanmıştı! Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu

Ulusal bir kanalda yayınlanan programa konuk olan Tamer Karadağlı, yaşananlardan dolayı pişman olmadığını ve her şeyin bedelini ödediğini söyledi.

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Arzu Balkan’ı iki kez aldattığı için boşanmıştı! Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu

Karadağlı, "Arzu senin ihanetini affetti mi?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Bilmiyorum, Arzu'ya bunu sormadım.

Arzu Balkan’ı iki kez aldattığı için boşanmıştı! Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu

Belki de içten içe hiç affetmemiştir. Kızcağız o zamanlar çok zor şeyler yaşadı. Onu inkar etmek mümkün değil. Öyle olması gerekiyordu, pişmanlıklara inanan biri değilim.

Arzu Balkan’ı iki kez aldattığı için boşanmıştı! Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu

Bir şey yaşıyorsan onun sorumluluğunu alacaksın. Yaşadığım şeylerin sorumluluğunu aldım ve bedelini ödedim. Bana karım dışında kimse hesap soramaz.

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