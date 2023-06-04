Giriş Tarihi: 04.06.2023 11:45
Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
11:51
Arzu Balkan'ı iki kez aldattığı için boşanmıştı! Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu
Bir dönem Çocuklar Duymasın dizisiyle şöhrete kavuşan Tamer Karadağlı, seslendirme stüdyosunda tanıştığı Arzu Balkan ile 30 Kasım 2002'de dünyaevine girmişti. Evlilikleri, 2004 yılında Tamer Karadağlı'nın, Balkan'ı aldatmasıyla ilk sarsıntısını yaşadı. Tamer Karadağlı'yı affeden Arzu Balkan tekrar aldatılmıştı. İkinci kez aldatılan Balkan ile Karadağlı 2007 yılında boşandı. Tamer Karadağlı, yıllar sonra sessizliğini bozdu.