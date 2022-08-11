Aşk 101’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi Lara Paşalı takipçileriyle dertleşti! Ağlamaktan helak olmuştum!

'Ben yapabilirim ve yapacağım' dedim ve sakin bir ruh halimle deneyip başardım. Sadece uyuyup kendimi toparlamaya ihtiyacım varmış. Demem o ki her 'yeni anne' başka zorluklar yaşıyor. Benim en zorlandığım emzirmeyi ilk günden öğrenememekti. Size basit görünen ama benim için hayatı kolaylaştıran bir şeydi bunu öğrenmek. Fakat en önemli öğrendiğim şey bu süreçte; ilk önce siz iyi olacaksınız, sonra bebeğinize bakacaksınız. Sizleri en çok ne zorlamıştı?"