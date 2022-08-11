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Haberler Galeri Aşk 101'in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi Lara Paşalı takipçileriyle dertleşti! Ağlamaktan helak olmuştum!
Giriş Tarihi: 11.08.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 14:21

Aşk 101'in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi Lara Paşalı takipçileriyle dertleşti! Ağlamaktan helak olmuştum!

Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde rol alan Selahattin Paşalı, 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin ilk kızları Leyla Pera 1 Temmuz'da dünyaya geldi. Lara Paşalı, kızı Pera'nın doğumundan sonra yaşadığı stresli günleri Instagram paylaşımında anlattı. İlk başlarda emzirmeyle ilgili sorun yaşayan Paşalı, takipçilerine uyarılarda bulundu.

Aşk 101’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi Lara Paşalı takipçileriyle dertleşti! Ağlamaktan helak olmuştum!

Oyuncu Selahattin Paşalı, geçtiğimiz nisan ayında Lara Tümer ile nikâh masasına oturmuştu. Bodrum'da aile yakınları ve arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenleyen ikilinin kızları Pera, 1 Temmuz'da dünyaya gelmişti.

Aşk 101’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi Lara Paşalı takipçileriyle dertleşti! Ağlamaktan helak olmuştum!

Lara Paşalı, kızı Pera'nın doğumundan sonra yaşadığı stresli günleri Instagram paylaşımında anlattı. İlk başlarda emzirmeyle ilgili sorun yaşayan Paşalı, takipçilerine uyarılarda bulundu.

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Aşk 101’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi Lara Paşalı takipçileriyle dertleşti! Ağlamaktan helak olmuştum!

"EN ZORLANDIĞIM EMZİRMEYİ İLK GÜNDEN ÖĞRENEMEMEKTİ"

"Burada daha dokuz günlüksün. Ne zor şeymiş emzirmek/emzirmeyi öğrenmek. Ağlamaktan helak olmuştum 'onu besleyemeyeceğim' diye. 'Beceremiyorum' diye kendimi yerken mastit olma yolunda gidiyordum ki imdadıma Ayşe ebe yetişmişti. Saatler süren masajlar sonrasında kendimle baş başa kalıp zen bir ortam oluşturdum ve olumlamalar yaptım.

Aşk 101’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi Lara Paşalı takipçileriyle dertleşti! Ağlamaktan helak olmuştum!

'Ben yapabilirim ve yapacağım' dedim ve sakin bir ruh halimle deneyip başardım. Sadece uyuyup kendimi toparlamaya ihtiyacım varmış. Demem o ki her 'yeni anne' başka zorluklar yaşıyor. Benim en zorlandığım emzirmeyi ilk günden öğrenememekti. Size basit görünen ama benim için hayatı kolaylaştıran bir şeydi bunu öğrenmek. Fakat en önemli öğrendiğim şey bu süreçte; ilk önce siz iyi olacaksınız, sonra bebeğinize bakacaksınız. Sizleri en çok ne zorlamıştı?"

Aşk 101’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi Lara Paşalı takipçileriyle dertleşti! Ağlamaktan helak olmuştum!

SELAHATTİN PAŞALI BABA OLDU! İŞTE İLK KARELER...

'Babil', 'Aşk 101' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi projelerlde yıldızı parlayan Selahattin Paşalı, 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile geçen Nisan ayında evlenmişti. Bodrum'da dünyaevine giren çiftin, nikah fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.

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