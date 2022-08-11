Aşk 101’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi Lara Paşalı takipçileriyle dertleşti! Ağlamaktan helak olmuştum!

Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde rol alan Selahattin Paşalı, 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin ilk kızları Leyla Pera 1 Temmuz'da dünyaya geldi. Lara Paşalı, kızı Pera'nın doğumundan sonra yaşadığı stresli günleri Instagram paylaşımında anlattı. İlk başlarda emzirmeyle ilgili sorun yaşayan Paşalı, takipçilerine uyarılarda bulundu.