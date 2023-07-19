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Haberler Galeri Aslıhan Gürbüz'den ayrılan İsmail Hacıoğlu son noktayı koydu! İmalı paylaşımı her şeyi anlattı
Giriş Tarihi: 19.07.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 10:54

Aslıhan Gürbüz'den ayrılan İsmail Hacıoğlu son noktayı koydu! İmalı paylaşımı her şeyi anlattı

Ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz geçen yıl sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Aşk yaşamaya başlayan ikili ilk kez Çeşme tatilinde beraber kameralara takılmıştı. Şu günlerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan kızı Yemin'le Kaş'a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşkına nazar değdi. Bu yaz evlenecekleri konuşulan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ayrıldı. Ünlü çiftin ayrılık sebebi ise Gürbüz'in sevgilisini evliliğe ikna edememesi olmuştu. Son olarak İsmail Hacıoğlu'ndan imalı paylaşım geldi.

Aslıhan Gürbüz’den ayrılan İsmail Hacıoğlu son noktayı koydu! İmalı paylaşımı her şeyi anlattı

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Aslıhan Gürbüz’den ayrılan İsmail Hacıoğlu son noktayı koydu! İmalı paylaşımı her şeyi anlattı

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz geçen yıl aşk yaşamaya başlamış ve ilk kez Çeşme tatilinde beraber kameralara takılmıştı.

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Aslıhan Gürbüz’den ayrılan İsmail Hacıoğlu son noktayı koydu! İmalı paylaşımı her şeyi anlattı

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlamıştı.

Aslıhan Gürbüz’den ayrılan İsmail Hacıoğlu son noktayı koydu! İmalı paylaşımı her şeyi anlattı

Mutluluk pozlarını zaman zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin evlilik yoluna girdiği konuşuluyordu.

Aslıhan Gürbüz’den ayrılan İsmail Hacıoğlu son noktayı koydu! İmalı paylaşımı her şeyi anlattı

Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edilmişti. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olmak istediği de konuşuluyordu.

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