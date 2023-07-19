Giriş Tarihi: 19.07.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 10:54

Aslıhan Gürbüz'den ayrılan İsmail Hacıoğlu son noktayı koydu! İmalı paylaşımı her şeyi anlattı

Ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz geçen yıl sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Aşk yaşamaya başlayan ikili ilk kez Çeşme tatilinde beraber kameralara takılmıştı. Şu günlerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan kızı Yemin'le Kaş'a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşkına nazar değdi. Bu yaz evlenecekleri konuşulan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ayrıldı. Ünlü çiftin ayrılık sebebi ise Gürbüz'in sevgilisini evliliğe ikna edememesi olmuştu. Son olarak İsmail Hacıoğlu'ndan imalı paylaşım geldi.