Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:11 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 13:13

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'inin son halini görenler inanamadı! Baran Akbulut'un değişimine bakın!

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle hala ilgi odağı olmaya devam ediyor. Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Bir döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile dikkat çeken isimlerden. Baran Akbulut'un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un eski halinden eser yok. İşte "Cemile bile bu kadarını tahmin edemezdi" "Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak Nihal" yorumları yağan 38 yaşındaki Baran Akbulut'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...