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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun Beşir'inin son halini görenler inanamadı! Baran Akbulut'un değişimine bakın!
Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:11 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 13:13

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'inin son halini görenler inanamadı! Baran Akbulut'un değişimine bakın!

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle hala ilgi odağı olmaya devam ediyor. Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Bir döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile dikkat çeken isimlerden. Baran Akbulut'un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un eski halinden eser yok. İşte "Cemile bile bu kadarını tahmin edemezdi" "Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak Nihal" yorumları yağan 38 yaşındaki Baran Akbulut'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son halini görenler inanamadı! Baran Akbulut’un değişimine bakın!

Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok. Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada trend oldu.

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son halini görenler inanamadı! Baran Akbulut’un değişimine bakın!

Unutulmayan diziler arasına adını yazdıran Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle hala ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son halini görenler inanamadı! Baran Akbulut’un değişimine bakın!

Aradan geçen yıllar ile birlikte Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor.

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son halini görenler inanamadı! Baran Akbulut’un değişimine bakın!

Bir döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile dikkat çeken isimlerden.

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son halini görenler inanamadı! Baran Akbulut’un değişimine bakın!

İşte "Cemile bile bu kadarını tahmin edemezdi" yorumları yağan 38 yaşındaki Baran Akbulut'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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