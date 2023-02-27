Giriş Tarihi: 27.02.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 06:37

Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçisi Katya yıllara meydan okuyor! Oyuncu Ufuk Kaplan’ı bir de şimdi görün!

Bir döneme damga vuran Aşk- ı Memnu'nun Katya'sı olarak tanıman oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Katıldığı bir programda Aşk-ı Memnu oyuncuları hakkında samimi açıklamalarda bulunan Katya Ufuk Kaplan en çok merak edilen "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasında dizinin çekildiği dönemde yakınlaşma olup olmadığı" sorusuna da yanıt vermişti... İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi…