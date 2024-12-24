Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aşk- Memnu'nun Katya'sıydı! Ufuk Kaplan'ın son halini gören inanamıyor: "Nasıl bu kadar değişti?"
Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:12

Aşk- Memnu'nun Katya'sıydı! Ufuk Kaplan'ın son halini gören inanamıyor: "Nasıl bu kadar değişti?"

Adını unutulmazlar arasına yazdıran Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları da hala hafızalarda. Aşk- ı Memnu'nun Katya'sı olarak tanımam oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ağızları açık bıraktı. Ufuk Kaplan, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali...

Aşk- Memnu’nun Katya’sıydı! Ufuk Kaplan’ın son halini gören inanamıyor: Nasıl bu kadar değişti?

1 Ekim 1972 İstanbul doğumlu olan Ufuk Kaplan, aslında Yalovalı. Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Aşk- Memnu’nun Katya’sıydı! Ufuk Kaplan’ın son halini gören inanamıyor: Nasıl bu kadar değişti?

"Aşk-ı Memnu" dizisindeki Katya rolüyle geniş kitlelerce tanınsa da, Kaplan'ın oyunculuk kariyeri çok daha öncesine dayanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aşk- Memnu’nun Katya’sıydı! Ufuk Kaplan’ın son halini gören inanamıyor: Nasıl bu kadar değişti?

"AŞK-I MEMNU" İLE GELEN ŞÖHRET

2008-2010 yılları arasında yayınlanan "Aşk-ı Memnu," sadece konusuyla değil, oyuncu kadrosuyla da büyük ses getirdi. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre ve Selçuk

Aşk- Memnu’nun Katya’sıydı! Ufuk Kaplan’ın son halini gören inanamıyor: Nasıl bu kadar değişti?

Yöntem gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizide, Ufuk Kaplan'ın canlandırdığı Katya karakteri, entrikaların ve gizemlerin ortasında önemli bir rol üstleniyordu.

Aşk- Memnu’nun Katya’sıydı! Ufuk Kaplan’ın son halini gören inanamıyor: Nasıl bu kadar değişti?

Firdevs Hanım'ın sırdaşı, zaman zaman olaylara yön veren tavırlarıyla dikkat çeken Katya, Ufuk Kaplan'ın başarılı performansıyla izleyicilerin aklına kazındı.

SON DAKİKA