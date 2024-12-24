Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
15:12
Aşk- Memnu'nun Katya'sıydı! Ufuk Kaplan'ın son halini gören inanamıyor: "Nasıl bu kadar değişti?"
Adını unutulmazlar arasına yazdıran Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları da hala hafızalarda. Aşk- ı Memnu'nun Katya'sı olarak tanımam oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ağızları açık bıraktı. Ufuk Kaplan, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali...