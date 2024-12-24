Aşk- Memnu'nun Katya'sıydı! Ufuk Kaplan'ın son halini gören inanamıyor: "Nasıl bu kadar değişti?"

"AŞK-I MEMNU" İLE GELEN ŞÖHRET

2008-2010 yılları arasında yayınlanan "Aşk-ı Memnu," sadece konusuyla değil, oyuncu kadrosuyla da büyük ses getirdi. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre ve Selçuk