Aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu! Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne dedi!

MEĞER AŞK BOMBASINDAN DA ÖTEYMİŞ!

Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Son dönemlerin en ünlü popçularından Edis Görgülü, ise özel hayatıyla merak uyandırıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, ikili hakkında yeni bir gelişmeden bahsetmişti…

Önceki gün ünlü popçu Edis Görgülü ile manken ve sunucu Çağla Şıkel'in bir mekanda, el ele diz dize yemek yediğini öğrenmiş ve "Magazin dünyasına yeni bir aşk bombası mı düşüyor?" yorumunda bulunmuştum.