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Haberler Galeri Aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu! Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne dedi!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:01

Aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu! Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne dedi!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Çağla Şıkel, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arabasını kapıya kadar yanaştıran Şıkel, valelerden "Çıkabilirsiniz" onayını aldıktan sonra, kameraların olduğu yerin tam tersine yüzünü çevirerek aracına doğru ilerledi. Şıkel, şarkıcı Edis ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair sorulara teşekkür etmekle yetindi.

Aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu! Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne dedi!

Manken Çağla Şıkel, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arabasını kapıya kadar yanaştıran Şıkel, valelerden "Çıkabilirsiniz" onayını aldıktan sonra, kameraların olduğu yerin tam tersine yüzünü çevirerek aracına doğru ilerledi.

Aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu! Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne dedi!

Çağla Şıkel, şarkıcı Edis ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair sorulara teşekkür etmekle yetindi.

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Aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu! Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne dedi!
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Aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu! Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne dedi!

MEĞER AŞK BOMBASINDAN DA ÖTEYMİŞ!

Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Son dönemlerin en ünlü popçularından Edis Görgülü, ise özel hayatıyla merak uyandırıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, ikili hakkında yeni bir gelişmeden bahsetmişti…

Önceki gün ünlü popçu Edis Görgülü ile manken ve sunucu Çağla Şıkel'in bir mekanda, el ele diz dize yemek yediğini öğrenmiş ve "Magazin dünyasına yeni bir aşk bombası mı düşüyor?" yorumunda bulunmuştum.

Aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu! Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne dedi!

Edis'in, geçen yıl da Zeynep Bastık ile samimi dans görüntüleri ortaya çıkmış ve sevgili oldukları düşünülürken arkadaş oldukları anlaşılmıştı.

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