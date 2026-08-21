Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak ilk tanıtımla dikkatleri üzerine çekti!

Eğitimini ülkesinin en saygın sanat okullarından biri olan Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde tamamlayan Merjem Šiljak, Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimini Aşk ve Taht ile yaşayacak. Daha önce uluslararası projelerde izleyici karşısına çıkan Bosnalı oyuncu, bu kez güçlü bir dönem hikayesinin kadın başrollerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Aşk ve Taht yakında atv'de! | Video