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Haberler Galeri Magazin Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak ilk tanıtımla dikkatleri üzerine çekti!
Giriş Tarihi: 21.08.2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 10:53

Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak ilk tanıtımla dikkatleri üzerine çekti!

atv ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak, Bozdağ Film imzalı dönem dizisi Aşk ve Taht'ın yayınlanan ilk tanıtımı, yalnızca hikâyesiyle değil, kadın başrol oyuncusu Merjem Šiljak ile de büyük ilgi gördü. Bosna Hersekli genç oyuncu, Alanya Prensesi Destina karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkarken, duru güzelliği ve dönem atmosferine uyumuyla sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri oldu.

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Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak ilk tanıtımla dikkatleri üzerine çekti!

Dizide Akın Akınözü'nün partneri olarak izleyici karşısına çıkacak olan Merjem Šiljak, Sultan Alaeddin Keykubat'ın büyük bir aşk yaşadığı ve ilerleyen süreçte Hünad Hatun olarak anılacak Destina karakterine hayat veriyor. Destina, yalnızca sultanla yaşadığı aşkla değil; aynı zamanda saray entrikalarının ve iktidar mücadelesinin de merkezindeki isimlerden biri olacak.

Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak ilk tanıtımla dikkatleri üzerine çekti!

Eğitimini ülkesinin en saygın sanat okullarından biri olan Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde tamamlayan Merjem Šiljak, Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimini Aşk ve Taht ile yaşayacak. Daha önce uluslararası projelerde izleyici karşısına çıkan Bosnalı oyuncu, bu kez güçlü bir dönem hikayesinin kadın başrollerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Aşk ve Taht yakında atv'de! | Video

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Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak ilk tanıtımla dikkatleri üzerine çekti!

Yayınlanan ilk tanıtımın ardından özellikle sosyal medyada Merjem Šiljak'ın ekran enerjisi, dönem kostümü ve karaktere kattığı zarif duruş öne çıkarken, genç oyuncunun performansı da şimdiden merakla bekleniyor.

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Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak ilk tanıtımla dikkatleri üzerine çekti!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan, yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı, başrollerinde ise Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas'ın yer aldığı Aşk ve Taht; Sultan Alaeddin Keykubat ile Alanya Prensesi Destina'nın düşmanlıktan ölümsüz bir aşka uzanan gerçek hikâyesini ve Anadolu Selçuklu hanedanında yaşanan büyük güç mücadelelerini ekrana taşıyacak.

Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak ilk tanıtımla dikkatleri üzerine çekti!

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #BOZDAĞ FİLM

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