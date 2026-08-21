Giriş Tarihi: 21.08.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 10:53
Aşk ve Taht’ın Destina’sı Merjem Šiljak ilk tanıtımla dikkatleri üzerine çekti!
atv ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak, Bozdağ Film imzalı dönem dizisi Aşk ve Taht'ın yayınlanan ilk tanıtımı, yalnızca hikâyesiyle değil, kadın başrol oyuncusu Merjem Šiljak ile de büyük ilgi gördü. Bosna Hersekli genç oyuncu, Alanya Prensesi Destina karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkarken, duru güzelliği ve dönem atmosferine uyumuyla sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri oldu.