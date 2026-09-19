Aşk ve Taht’ta tarihi ihtişam: Alaeddin Keykubad’ın sultan yüzüğü

3 UZMAN USTA, 20 GÜNLÜK TİTİZ ÇALIŞMA

Yüzüğün üretim süreci tasarım, el işçiliği ve montaj aşamaları dahil olmak üzere tam 20 günlük yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucunda tamamlandı. Üretimde kuyumculuk, taş işçiliği ve gümüş süsleme alanlarında uzman üç farklı usta birlikte çalıştı.

Eserin ana gövdesi yaklaşık 40 gram 925 ayar gümüş astar levhadan oluşturulurken, üzerindeki Selçuklu dönemine ait motifler tek tek elde kesilerek ana gövdeye özenle aplike edildi. Motiflerin tarihi karakterini vurgulamak ve görsel bir bütünlük yakalamak amacıyla tüm yüzeylere el kalemi işçiliği uygulandı.