Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 11:27
Aşk ve Taht’ta tarihi ihtişam: Alaeddin Keykubad’ın sultan yüzüğü
atv'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında güçlü bir aşk ve iktidar mücadelesine davet ediyor. Sultan Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan görkemli hikayesinin anlatılmaya başlandığı yapımda, dizinin tarihi ve görsel zenginliğini taçlandıran çok özel bir eser dikkat çekiyor: Alaeddin Keykubad Sultan Yüzüğü
Anadolu Selçuklu estetik anlayışını günümüz zanaatıyla harmanlayan Alaeddin Keykubad Sultan Yüzüğü, tamamen el işçiliğiyle tasarlanmış ve üretilmiş özel bir koleksiyon eseri olarak öne çıkıyor. Tasarımı Mücella Mert imzasını taşıyan bu mücevher, Selçuklu sanatının zengin bezeme anlayışını ve tarihi ruhunu yüzüğün her detayında yaşatıyor.