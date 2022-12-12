Aşka Sürgün’deki anne-kız yıllar sonra bir arada! Beren Saat ile Yıldız Kültür böyle hasret giderdi

Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 16:13

Aşk-ı Memnu dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden ekran karşısına geçen ve yeni projesi sabırsızlıkla beklenen Beren Saat'in, şimdilerde her hareketi ilgiyle takip ediliyor. Geçen günlerde düzenlenen bir etkinlikte eşi Kenan Doğulu ile görüntülenen Beren Saat, yıllar önce rol aldığı Aşka Sürgün dizisindeki annesine hayat veren Yıldız Kültür ile bir araya geldi. İkilinin heyecanı objektiflere yansıdı, sosyal medyada geniş yankı buldu. İşte Aşka Sürgün'deki anne-kız Beren Saat ile Yıldız Kültür hasret giderdiği o anlar...