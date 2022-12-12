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Haberler Galeri Aşka Sürgün'deki anne-kız yıllar sonra bir arada! Beren Saat ile Yıldız Kültür böyle hasret giderdi
Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 16:13

Aşka Sürgün'deki anne-kız yıllar sonra bir arada! Beren Saat ile Yıldız Kültür böyle hasret giderdi

Aşk-ı Memnu dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden ekran karşısına geçen ve yeni projesi sabırsızlıkla beklenen Beren Saat'in, şimdilerde her hareketi ilgiyle takip ediliyor. Geçen günlerde düzenlenen bir etkinlikte eşi Kenan Doğulu ile görüntülenen Beren Saat, yıllar önce rol aldığı Aşka Sürgün dizisindeki annesine hayat veren Yıldız Kültür ile bir araya geldi. İkilinin heyecanı objektiflere yansıdı, sosyal medyada geniş yankı buldu. İşte Aşka Sürgün'deki anne-kız Beren Saat ile Yıldız Kültür hasret giderdiği o anlar...

Aşka Sürgün’deki anne-kız yıllar sonra bir arada! Beren Saat ile Yıldız Kültür böyle hasret giderdi

Rol aldığı her projeyle dikkatleri üzerine çekiyor, başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınmayı başarıyor... Güzel oyuncu Beren Saat, oyunculuğu ve özel hayatıyla magazin gündeminin en gözde isimleri arasında yer alıyor.

Aşka Sürgün’deki anne-kız yıllar sonra bir arada! Beren Saat ile Yıldız Kültür böyle hasret giderdi

Profesyonel oyunculuk hayatına Mahsun Kırmızıgül ile başrolünde yer aldığı "Aşka Sürgün" ile başlayan Beren Saat, ilk oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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Aşka Sürgün’deki anne-kız yıllar sonra bir arada! Beren Saat ile Yıldız Kültür böyle hasret giderdi

Daha sonrasında oynadığı tüm diziler ve rollerle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Saat, 21 yaşında rol aldığı "Aşka Sürgün" dizisinde annesine hayat veren Yıldız Kültür ile geçen günlerde Komedi Festivali'nde karşılaştı.

Aşka Sürgün’deki anne-kız yıllar sonra bir arada! Beren Saat ile Yıldız Kültür böyle hasret giderdi

Yıllar sonra Yıldız Kültür'ü gören Beren Saat'in heyecanlı halleri kameralardan kaçmadı.

Aşka Sürgün’deki anne-kız yıllar sonra bir arada! Beren Saat ile Yıldız Kültür böyle hasret giderdi

Çok uzun yıllar ardından birbirlerini gören iki başarılı oyuncu, sarılarak hasret giderdi.

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