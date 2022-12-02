Beren Saat Kenan Doğulu'yu ağlattı! Ödül Töreni'nde romantik anlar... | Video

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Seren Serengil, üvey ablası Fulya Telli hakkında ilk kez konuştu | Video 18.11.2022 | 09:51
Beren Saat Kenan Doğulu’yu ağlattı! Ödül Töreni'nde romantik anlar... GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam verildi. 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. Ünlü isimlerin akın ettiği ödül töreninde Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti geceye damga vurdu. Kenan Doğulu, GQ Men of the Year Ödül Töreni kapsamında 'Yılın İkonu' ödülünü eşi Beren Saat'in elinden aldı. Beren Saat'in ödül vermek için, Kenan Doğulu'nun ise ödül almak için çıktıkları sahnede ikili aşka geldi.