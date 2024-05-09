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Haberler Galeri Aşkı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem'in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 15:14

Aşkı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem'in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Usta oyuncu Selçuk Yöntem yayınlandığı döneme damga vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşkı Memnu dizisindeki Adnan rolüyle hafızalara kazınmıştı. Usta oyuncu hakkında kimsenin bilmediği gerçek ortaya çıktı. Meğer Selçuk Yöntem'in kızı da kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş.

Aşkı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Usta oyuncu Selçuk Yöntem Aşkı Memnu dizisinde can verdiği Adnan karakteriyle Türk televizyon tarihine damga vurmuştu.

Aşkı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

69 yaşındaki Selçuk Yöntem, 33 yıllık evliliğini balerin Cihan Yöntem ile sürdürüyor.

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Aşkı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Peki usta oyuncu Selçuk Yöntem'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Aşkı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...
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Aşkı Memnu’nun Adnan’ı Selçuk Yöntem’in 40 yaşındaki oyuncu kızı bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Iraz Yöntem'in Selçuk Yöntem'in kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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