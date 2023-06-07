Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in kızları Nazlı Bilginer tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Annesinin kopyası’

Giriş Tarihi: 07.06.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 11:45

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden kurulu 500 kişilik bir okul korosu ile konser verdi. Müzik kariyerinin 40'ıncı yılında çok heyecanlı olduğunu dile getiren sanatçı, şunları söyledi: "Bir sanatçının başına gelebilecek en güzel anlardan birini yaşayacağım bu gece. 40 yıllık meslek hayatımda 11-12 yaşlarındaki 500 cumhuriyet çocuğuyla birlikte sahnede şarkı söyleyeceğiz. Sanat hayatımın en önemli gecesi. Ben de 12 yaşımda Bebek Park Gazinosu'nda sahne almıştım.'' Öte yandan; Aşkın Nur Yengi, sosyal medyada gündem oldu. Aşkın Nur Yengi 2006'da evlendiği Haluk Bilginer'den 2012'de boşanmıştı. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in kızı Nazlı Bilginer'i görenler şaşıp kalıyor. 52 yaşındaki Aşkın Nur Yengi'nin kızı Nazlı Bilginer merak konusu oldu. İşte merak edenler için şimdilerde 16 yaşında olan Nazlı Bilginer…