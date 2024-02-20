Aşkın perde arkası ortaya çıktı! Ebru Gündeş ile 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ne zaman evleniyor?

Magazin kulislerine bomba gibi düşen aşk… Ebru Gündeş uzun bir aradan sonra kalbinin kapılarını Murat Özdemir'e açtı. Magazin gündeminde ses getiren bu ilişkinin detayları da gün yüzüne çıktı. İddiaya göre; şu sıralar evlilik hazırlıkları yapan Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, iki yıl önce arkadaş ortamında tanıştı.