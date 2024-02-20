Giriş Tarihi: 20.02.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
09:05
Aşkın perde arkası ortaya çıktı! Ebru Gündeş ile 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ne zaman evleniyor?
Merak edilen gerçekler tek tek ortaya çıkıyor. Ebru Gündeş ile 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir"in aşkı bakın nasıl başladı! Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Reza Zarrab'dan yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in, iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ebru Gündeş'in yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Ebru Gündeş ile genç sevgilisi Murat Özdemir'in aşkının perde arkası...