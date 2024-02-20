Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aşkın perde arkası ortaya çıktı! Ebru Gündeş ile 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ne zaman evleniyor?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:05

Aşkın perde arkası ortaya çıktı! Ebru Gündeş ile 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ne zaman evleniyor?

Merak edilen gerçekler tek tek ortaya çıkıyor. Ebru Gündeş ile 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir"in aşkı bakın nasıl başladı! Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Reza Zarrab'dan yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in, iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ebru Gündeş'in yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Ebru Gündeş ile genç sevgilisi Murat Özdemir'in aşkının perde arkası...

Aşkın perde arkası ortaya çıktı! Ebru Gündeş ile 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ne zaman evleniyor?

Magazin kulislerine bomba gibi düşen aşk… Ebru Gündeş uzun bir aradan sonra kalbinin kapılarını Murat Özdemir'e açtı. Magazin gündeminde ses getiren bu ilişkinin detayları da gün yüzüne çıktı. İddiaya göre; şu sıralar evlilik hazırlıkları yapan Ebru Gündeş ile Murat Özdemir, iki yıl önce arkadaş ortamında tanıştı.

Aşkın perde arkası ortaya çıktı! Ebru Gündeş ile 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ne zaman evleniyor?

Hürriyet'in haberine göre; Ebru Gündeş, o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir'e duygusal bir yakınlık göstermedi. Evliliğinde sorunlar yaşayan Özdemir, Gündeş'e ilgi duymaya başlayınca sanatçıyı yakın markaja aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aşkın perde arkası ortaya çıktı! Ebru Gündeş ile 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ne zaman evleniyor?

Gündeş'in karşılık vermemesine rağmen pes etmeyen iş insanı sanatçının sahne aldığı mekânlara giderek onu en ön sıradan izledi. Eşinden 2022 Temmuz ayında boşanan Özdemir, resmi ayrılığın ardından Gündeş'e duygularını yeniden dile getirdi.

Aşkın perde arkası ortaya çıktı! Ebru Gündeş ile 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ne zaman evleniyor?

EVLENMEK İSTİYOR

Gündeş, eşinden ayrılan Özdemir'e uzun bir süre sonra bu kez yeşil ışık yaktı. Gündeş ve Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini şimdilerde ise nikâh masasına taşımaya hazırlanıyor.

Aşkın perde arkası ortaya çıktı! Ebru Gündeş ile 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ne zaman evleniyor?

Ünlü iş insanının bir an önce evlenmek istediği ancak Gündeş'in yoğun konser programlarını ayarladıktan sonra sade bir törenle evlenmeyi istediği konuşulanlar arasında.

SON DAKİKA