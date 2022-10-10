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Haberler Galeri Aşkları doludizgin devam ediyor! Şarkıcı Sıla ile İlker Kaleli evlenecek mi?
Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 13:55

Aşkları doludizgin devam ediyor! Şarkıcı Sıla ile İlker Kaleli evlenecek mi?

Kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuş, 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yılın başında sonlandırmıştı. Boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırmıştı. Şimdilerde Kaleli ile doludizgin aşk yaşayan şarkıcı, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlker Kaleli ile evlilik düşünüp düşünmedikleri sorusu yöneltilen Sıla, bakın ne yanıt verdi. İşte tüm detaylar…

Aşkları doludizgin devam ediyor! Şarkıcı Sıla ile İlker Kaleli evlenecek mi?

Ünlü oyuncu İlker Kaleli ile bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Sıla, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aşkları doludizgin devam ediyor! Şarkıcı Sıla ile İlker Kaleli evlenecek mi?

İlker Kaleli ile evlilik düşünüp düşünmedikleri sorusu yöneltilen Sıla, "Birbirimizin hayatında iyi bir döneme denk geldik.

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Aşkları doludizgin devam ediyor! Şarkıcı Sıla ile İlker Kaleli evlenecek mi?

Böyle çok mutluyuz. İmzalar kalbe atıldı!" yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti.

Aşkları doludizgin devam ediyor! Şarkıcı Sıla ile İlker Kaleli evlenecek mi?

Kulisinde Ömür Sabuncoğlu ile bir araya gelen ünlü şarkıcı Sıla, kendisine yöneltilen tüm sorulara samimiyetle yanıt verdi.

Aşkları doludizgin devam ediyor! Şarkıcı Sıla ile İlker Kaleli evlenecek mi?

Sıla, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

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