Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:35
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
13:55
Aşkları doludizgin devam ediyor! Şarkıcı Sıla ile İlker Kaleli evlenecek mi?
Kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuş, 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yılın başında sonlandırmıştı. Boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırmıştı. Şimdilerde Kaleli ile doludizgin aşk yaşayan şarkıcı, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlker Kaleli ile evlilik düşünüp düşünmedikleri sorusu yöneltilen Sıla, bakın ne yanıt verdi. İşte tüm detaylar…