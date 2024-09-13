Giriş Tarihi: 13.09.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
08:31
Aşkları yılan hikayesine döndü! Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'ın hasretine dayanamadı barıştı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile bir kez daha barıştı. Aşkları yılan hikayesine dönen çift birlikte görüntülendi. 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'ın hasretine dayamadı. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gülseren Ceylan'a imam nikahı kıydığını dile getirmişti. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ı ünlü şarkıcı Serdar Ortaç barıştırdı. İşte detaylar…