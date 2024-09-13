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Haberler Galeri Aşkları yılan hikayesine döndü! Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'ın hasretine dayanamadı barıştı!
Giriş Tarihi: 13.09.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 08:31

Aşkları yılan hikayesine döndü! Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'ın hasretine dayanamadı barıştı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile bir kez daha barıştı. Aşkları yılan hikayesine dönen çift birlikte görüntülendi. 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'ın hasretine dayamadı. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gülseren Ceylan'a imam nikahı kıydığını dile getirmişti. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ı ünlü şarkıcı Serdar Ortaç barıştırdı. İşte detaylar…

Aşkları yılan hikayesine döndü! Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan’ın hasretine dayanamadı barıştı!

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla uzun süredir gündemdeydi. Ayrıldıkları bilinen çift yeniden bir araya geldi.

Aşkları yılan hikayesine döndü! Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan’ın hasretine dayanamadı barıştı!

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile bir süredir aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, yeniden baba olma hayalleri bile kuruyordu...

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Aşkları yılan hikayesine döndü! Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan’ın hasretine dayanamadı barıştı!

İlk defa bir kadın ile imam nikahı ile evlendiğini söyleyen Erbil, "Zaten evli gibiyiz her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikah olmasını ben de tamam dedim nikahı yaptık" demişti.

Aşkları yılan hikayesine döndü! Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan’ın hasretine dayanamadı barıştı!

AİLESİ BENİMLE BİRLİKTE DİYE GÜLSEREN İLE GÖRÜŞMÜYOR

Mehmet Ali Erbil, sevgilisinin ailesi ile de aralarının bozuk olduğunu ve bu yüzden hiç bir araya gelip tanışamadıklarını söylemişti.

Aşkları yılan hikayesine döndü! Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan’ın hasretine dayanamadı barıştı!

Mehmet Ali Erbil, "Gülseren'in ailesi ile tanışmadım çünkü bizim ilişkimiz başladıktan sonra onlar konuşmamaya başladılar biz evlensek bile onlar Gülseren ile barışmazlar. O yüzden hiç tanışmaya da gerek kalmadı"

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