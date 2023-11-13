Giriş Tarihi: 13.11.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 11:10

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'tan romantik yıl dönümü kutlaması! Doğum kilolarından kurtulan Aslı Enver güzelliğiyle büyüledi!

Oyunculuğu ve güzelliğiyle Kavak Yelleri dizisinde dikkat çeken ve sonrasında ekranların aranan isimlerinden olan Aslı Enver, bir yıl önce Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmiş ve kısa bir süre önce de anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak son olarak 1. evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı. Özel gecelerinden kareler paylaşan aşıklara beğeni ve yorum yağdı. Aslı Enver'in "İyi ki sen" notu ile paylaştığı aşk karelerine güzel oyuncunun fit hali damga vurdu. Aslı Enver kısa sürede verdiği doğum kiloları sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı...