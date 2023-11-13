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Haberler Galeri Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'tan romantik yıl dönümü kutlaması! Doğum kilolarından kurtulan Aslı Enver güzelliğiyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 11:10

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'tan romantik yıl dönümü kutlaması! Doğum kilolarından kurtulan Aslı Enver güzelliğiyle büyüledi!

Oyunculuğu ve güzelliğiyle Kavak Yelleri dizisinde dikkat çeken ve sonrasında ekranların aranan isimlerinden olan Aslı Enver, bir yıl önce Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmiş ve kısa bir süre önce de anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak son olarak 1. evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı. Özel gecelerinden kareler paylaşan aşıklara beğeni ve yorum yağdı. Aslı Enver'in "İyi ki sen" notu ile paylaştığı aşk karelerine güzel oyuncunun fit hali damga vurdu. Aslı Enver kısa sürede verdiği doğum kiloları sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı...

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak’tan romantik yıl dönümü kutlaması! Doğum kilolarından kurtulan Aslı Enver güzelliğiyle büyüledi!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl 12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile evlenmişti. Çift evlilik yıl dönümlerini romantik bir akşam yemeği ile kutladı.

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak’tan romantik yıl dönümü kutlaması! Doğum kilolarından kurtulan Aslı Enver güzelliğiyle büyüledi!

Aslı Enver, bir yıl önce Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmiş ve 4 ay önce ise anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Hamileliğinde oldukça kilo alan Aslı Enver kısa sürede doğum kilolarından kurtuldu ve eski fit haline geri döndü.

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Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak’tan romantik yıl dönümü kutlaması! Doğum kilolarından kurtulan Aslı Enver güzelliğiyle büyüledi!

Özel gecelerinden kareler paylaşan aşıklara beğeni ve yorum yağdı.

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak’tan romantik yıl dönümü kutlaması! Doğum kilolarından kurtulan Aslı Enver güzelliğiyle büyüledi!

Aslı Enver'in "İyi ki sen" notu ile paylaştığı aşk karelerine güzel oyuncunun fit hali damga vurdu.

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak’tan romantik yıl dönümü kutlaması! Doğum kilolarından kurtulan Aslı Enver güzelliğiyle büyüledi!

Aslı Enver kısa sürede verdiği doğum kiloları sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı...

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